‘CEU de Diadema é a maior obra da Educação do ABCD’, diz Filippi

O prefeito Filippi defendeu o CEU como equipamento público de mudança de paradigma de políticas para Diadema, durante agenda em frente à maior obra educacional da história da cidade. Candidato à reeleição, ele caminhou pelo comércio do Promissão e terminou no largo do Marilene, dialogando com a população.

“É muito simbólico estarmos aqui, no primeiro fim de semana oficial de campanha, em frente ao CEU de Diadema, que será o templo sagrado da educação na nossa cidade. É a maior obra da educação de todo ABCD e que vai transformar o Promissão e o Marilene. Sem contar que vai elevar o nível de exigência da nossa população. Porque governamos assim, elevando a autoestima e a exigência da nossa gente”, disse Filippi.

Os dois bairros receberam muita atenção do prefeito Filippi neste mandato. Além da construção do CEU, a região ganhou um Restaurante Popular (no Marilene), um CRAS (Centro de Referência à Assistência Social), teve várias ruas recapeadas, troca de iluminação para lâmpadas de LED (inclusive em núcleos habitacionais) e totens de segurança que ajudaram na redução de quase 40% nos indicadores criminais.

“Esta foi uma região muito esquecida pelo governo anterior e que voltou a sorrir com o trabalho feito por uma equipe competente, que conhece e ama Diadema. Diadema não merece ser enganada para entrar em barco furado. A continuidade deste trabalho vai levar Diadema para um porto seguro. Não podemos retroceder, ter de recuperar tudo o que recuperamos. Estamos caminhando para frente e precisamos seguir”, comentou o prefeito.

Filippi participou do mutirão descentralizado organizado pelo PT e pelos partidos aliados. Grupos se dividiram em todas as regiões da cidade para dialogar sobre as conquistas e sobre as propostas para os próximos quatro anos.

Nas ruas, o que mais ouviu, juntamente com candidatos e candidatas a vereador e apoiadores, que o trabalho não pode ser interrompido. Dona Rosa, que tem uma banca de jornal no largo do Marilene, defendeu a continuidade da gestão e deu sua sugestão: “O prefeito Filippi plantou essas árvores aqui atrás da minha banca, mas são poucas as árvores na nossa cidade. É preciso ter mais áreas verdes, principalmente pelo momento de mudança climática que estamos vivendo”, disse ela.

O prefeito elogiou e concordou com a ideia. “Diadema é cidade de gente politizada, que gosta desta terra e se importa. A Dona Rosa está coberta de razão e teremos um planejamento ousado para fazer Diadema uma cidade mais verde. E pode ter certeza que estamos cuidando desta cidade como se fosse a nossa casa particular”, pontuou.