César do Canoa declara apoio ao pré-candidato a prefeito Guto Volpi

Nesta sexta-feira (09), o empresário do setor gastronômico de Ribeirão Pires, César Ricardo dos Santos Ferreira, conhecido como César do Canoa, declarou publicamente seu apoio ao pré-candidato à reeleição, Guto Volpi (PL). Em vídeo divulgado nas redes sociais, César, que também tem experiência na vida pública – foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, anunciou sua decisão de apoiar a chapa liderada por Guto e Rubão na corrida eleitoral de 2024.

César do Canoa havia anunciado possível candidatura no pleito deste ano, o projeto entretanto, não foi concretizado. O empresário confirmou que vai estar junto com o grupo de Guto Volpi nessas eleições.

“Tenho motivo para apoiar o Guto. Acompanho sua gestão e tenho visto como Ribeirão Pires tem crescido e evoluído. Conversamos, ideias serão acrescentadas e estou muito feliz”, disse César do Canoa.

“A gente vai incorporar essas ideias em nosso Plano de Governo e me sinto muito feliz com a parceria. O César é um cara participativo, é empreendedor da cidade e sabe que essa escolha é para o bem de Ribeirão Pires”, destacou o prefeito e pré-candidato Guto Volpi.