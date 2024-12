CEO de Ribeirão Pires concentra atendimentos durante as semanas de Natal e Ano Novo

Nas semanas de fim de ano, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Ribeirão Pires concentra todos os atendimentos de saúde bucal da cidade. Durante os dias 23 a 27 de dezembro e de 30 de dezembro a 3 de janeiro, exceto véspera e feriado, o equipamento absorverá as demandas das unidades da Atenção Primária – UBS e USF – que terão as agendas retomadas a partir de 6 de janeiro. Durante a semana, o equipamento contará com reforço de equipe das unidades.

O Centro de Especialidades Odontológicas funciona das 8h às 17h, e realiza atendimento especializado e também de emergência para situações como dores intensas, rosto inchado ou hemorragias. Além disso, o equipamento conta com atendimentos como procedimentos de gengivas, restaurações e extrações.

A iniciativa garante que os moradores de Ribeirão Pires continuem contando com cuidados odontológicos, especialmente em casos de urgência. O Centro de Especialidades Odontológicas está localizado na Rua Primeiro de Maio, 108, no centro.