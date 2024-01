Centro Histórico e Literário de Ribeirão Pires é destino para estudantes durante as férias

O CHL – Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli, localizado no coração de Ribeirão Pires (Rua Miguel Prisco, 286), é destino para educandos de todas as idades que buscam local acessível para estudo durante o período de férias. O Centro Histórico, que ao longo do último ano se tornou referência ao promover a democratização do acesso à leitura e à pesquisa, abriga Espaço Coworking Municipal, acervo com mais de 1.800 títulos, documentos históricos, além de wi-fi gratuito para o público.

“O CHL é a concretização da proposta de investir no turismo cultural em Ribeirão Pires. É a nossa casa da literatura. Ao lado da FLIRP (Feira Literária), o CHL contribui para formar o que chamamos de ambiente de letramento. Ele estimula o contato com o livro em todas as esferas, seja na integração de duas bibliotecas temáticas, ou por oferecer ao visitante um ambiente de trabalho estruturado, que também pode ser utilizado como home office”, pontuou o diretor de Patrimônio Histórico, Marcílio Duarte.

Além do Espaço Coworking, estruturado para uso individual e compartilhado, proporcionando ambiente para trabalho, leitura e escrita, o CHL abriga o Espaço Literário Oswald de Andrade, reservado para exposição de obras e relíquias do escritor modernista; o Centro Iracema Mathias Roca, que reúne documentos históricos de Ribeirão Pires; Acervo Roberto Bottacin, com obras bibliográficas históricas de Ribeirão Pires, Grande ABC e de São Paulo; e, por fim, o Projeto Sementeira FLIRP, que abriga obras de escritores que participaram da Feira Literária da cidade.

Os interessados em desfrutar do CHL devem agendar gratuitamente horário por meio de formulário online (https://form.jotform.com/230804868769674). O Centro Histórico ficará aberto, durante as férias, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.