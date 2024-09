Centro de Referência da Pessoa com Deficiência leva atividade ao Jardim Marek

Nesta sexta-feira (27), moradores da região do Jardim Marek vão poder participar da oficina gratuita de fabricação de papel reciclado promovida pelo Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD). A atividade, que acontece a partir das 10h no Cras (Centro de Referência em Assistência Social) Marek, é mais uma de uma série de ações realizadas fora do equipamento, que está localizado na Vila Guiomar, para levar informações sobre o espaço a todos os bairros do município.

O Cras Marek fica na Avenida Valentim Magalhães, 2.776. Não é necessário realizar inscrições antecipadas.

Os alunos do Centro Público de Formação Profissional Miguel Arraes, equipamento da rede educacional de ensino localizado no Jardim Cristiane, tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o CRPD nesta terça-feira (24), ao participar de uma oficina de grafite promovida pelo Centro de Referência.

Grafite é uma das opções de oficinas disponibilizadas pelo CRPD, além de circo, contação de história, jogos educativos, música, confecção de papel reciclado e artesanato. As inscrições estão abertas por tempo indeterminado. Para participar é preciso morar em Santo André e ter idade acima de 12 anos.

Promover atividades que possibilitem uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência é uma das ferramentas do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência Alexandre Esteves Francisco – Xande para cumprir a missão de acolher, orientar, socializar não só as pessoas com deficiência e também de familiares e cuidadores.

O espaço oferece também curso de Braille, o sistema de leitura e de escrita para pessoas cegas, e de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, para pessoas com deficiência, familiares e demais munícipes interessados. Além disso, toda última quinta-feira do mês, o CRPD realiza atividades para os familiares e cuidadores de pessoas com deficiência, promovendo rodas de conversa, acolhimento e ações de cuidado pessoal como manicure, maquiagem ou design de sobrancelha.

O CRPD fica na Rua Carnaúba, 150, na Vila Guiomar, atende pessoas com idade acima de 12 anos com todo tipo de deficiência e acolhe seus familiares.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4433-1987.