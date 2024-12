Centro de Especialidades Médicas promove ação natalina para os pacientes

O clima de Natal invadiu o Centro de Especialidades Médicas de Ribeirão Pires na última sexta-feira (20). O equipamento da Prefeitura promoveu a chegada do Papai Noel que levou, além da alegria, doces e presentes para as crianças que aguardavam atendimento. Além das consultas, os pacientes aproveitaram para tirar fotos com o bom velhinho. Iniciativa aprovada pelos responsáveis presentes na unidade, em ação que reforça o acolhimento nas unidades de saúde municipais.

O secretário de saúde de Ribeirão Pires, Clovis Volpi, falou dos benefícios da ação, parte do processo de transformação da rede pública de saúde nos últimos anos. “O cuidado com a saúde vai muito além dos atendimentos médicos. É fundamental oferecer acolhimento e transformar os espaços em ambientes que tragam alegria e conforto, especialmente para as crianças e seus familiares”, destacou.

“Esses momentos de alegria fazem toda a diferença, especialmente para as crianças. Torna o ambiente mais leve. Gostei muito da ideia e do espírito natalino”, destacou Maria do Carmo Silva, que esteve no Centro de Especialidades Médicas para consulta da sua filha na especialidades neuropediatra

O atendimento no CEM/CAISM é realizado por meio de encaminhamento da rede de Atenção Primária – UBSs e USFs de Ribeirão Pires e conta com 29 especialidades e oferta gratuita de exames de imagens e oftalmológicos.