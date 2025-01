Celebrações do Ano-Novo Chinês em São Paulo Prometem Encantar o Público

O Ano-Novo Chinês, uma das festividades mais emblemáticas da cultura asiática, será celebrado em 2024 entre os dias 29 de janeiro e 16 de fevereiro. Esta comemoração, que segue o calendário lunar, marca a entrada no ano da serpente de madeira e é amplamente festejada ao redor do mundo, incluindo a cidade de São Paulo.

A capital paulista se prepara para uma série de eventos que visam preservar e compartilhar as tradições milenares associadas à festa. As festividades incluem danças típicas, apresentações culturais, gastronomia diversificada e atividades educativas. Abaixo estão quatro opções imperdíveis para quem deseja celebrar essa data especial.

Liberdade

A região da Liberdade, reconhecida como o maior reduto da comunidade chinesa em São Paulo, realizará uma grande celebração que contará com espetáculos de dança do dragão e do leão. Essas apresentações são uma fusão de dança, artes marciais e rituais tradicionais. O evento também apresentará demonstrações de kung fu e tai chi chuan, além de uma exposição de caligrafia e barracas oferecendo comidas típicas.

Local: Pça. da Liberdade, s/n, Liberdade, região central.

Datas: Sábado (1º) e Domingo (2), das 11h às 19h.

Museu da Imigração

No Museu da Imigração, a programação incluirá oficinas de recorte em papel, contação de histórias e danças que ilustram as tradições do Ano-Novo Chinês. Os visitantes poderão participar de sessões de auricoloterapia — uma técnica semelhante à acupuntura voltada para as orelhas — além de uma aula de culinária ministrada pela chef Jiang Pu, que ensinará a preparar pratos tradicionais.

Local: R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, região leste.

Data: Sábado (1º), às 10h30. Entrada gratuita.

Pátio Paulista Shopping

No Pátio Paulista Shopping, o público poderá desfrutar de apresentações de tai chi chuan e danças do dragão e do leão. O evento também contará com exibições de artes marciais como kung fu louva-a-deus e choy lay fut. Além disso, haverá explicações sobre o horóscopo chinês e degustações de pratos típicos.

Local: R. Treze de Maio, 1.947, Bela Vista, região central.

Datas: Sábado (1º) e Domingo (2), das 13h às 19h. Entrada gratuita.

Templo Lohan

O Templo Lohan oferecerá aos participantes uma cerimônia do chá e consultas ao oráculo I Ching, uma prática ancestral chinesa utilizada para adivinhação. Os visitantes também poderão usufruir de sessões de medicina chinesa e realizar uma visita guiada ao templo. No domingo (2), o templo celebrará o Dia do Deus da Riqueza com uma cerimônia destinada a atrair prosperidade.

Local: R. Conselheiro Furtado, 445, Liberdade, região central.

Data: Sábado (1º), das 10h às 20h. Ingressos: a partir de R$ 80 (sábado) e R$ 50 (domingo), adquiridos pelo WhatsApp (11) 99378-5173.