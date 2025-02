Cazoolo e iFood firmam parceria e desenvolvem embalagem retornável

O Cazoolo, lab de design de embalagens circulares da Braskem, anuncia parceria estratégica com o iFood, empresa brasileira de tecnologia referência no delivery online, para o desenvolvimento de embalagens retornáveis. A iniciativa buscou diminuir o descarte de resíduos no delivery e incentivar o consumo consciente, sem deixar de lado a experiência do consumidor. O projeto visou validar a embalagem com um grupo de restaurantes e de consumidores, para, no futuro, chegar na fase de planejamento do piloto.

Fabio Sant’Ana, responsável por Desenvolvimento de Mercado e Novos Negócios no Cazoolo, ressalta que o projeto tem grande potencial de impactar positivamente o mercado de delivery. E isso porque tudo foi desenvolvido com uma visão de design centrada no usuário, buscando entregar excelência na operação do restaurante, no consumo do alimento e na devolução da embalagem. “O desenvolvimento de embalagens retornáveis representa um passo significativo em direção à sustentabilidade na prática. Estamos constantemente em busca de promover o design circular das embalagens, melhorar a gestão de resíduos e minimizar o impacto em todas as etapas da cadeia”, afirma.

O projeto teve como requisitos que a embalagem fosse de fácil reciclagem na cadeia pós-consumo, não vazasse durante o transporte e tivesse fácil limpeza para viabilizar novos ciclos de uso e alta eficiência (tanto na operação do restaurante quanto na logística de envio e retorno para o reuso). “Pesquisamos todos os requisitos de uma embalagem retornável e as maiores dores do delivery para criar um modelo ideal. Depois, rodamos o Circular Design Sprint – programa do Cazoolo focado em acelerar projetos circulares para criar, prototipar e refinar o projeto até termos a solução ideal, sempre em um curto espaço de tempo. Com o projeto finalizado, foi o momento de pegarmos a percepção dos restaurantes e consumidores, e tivemos respostas muito positivas”, comenta Sant’Ana.

Teste com restaurantes e consumidores

Os representantes do Cazoolo e do iFood realizaram uma pesquisa com proprietários de restaurantes e consumidores para desenvolver o design da embalagem retornável. Informações sobre a operação das entregas e as características ideias para uma embalagem, até o seu consumo, pós-consumo e visual foram avaliadas pelo time para o desenvolvimento da solução. “Este foi um processo fundamental na nossa jornada. Conseguimos identificar os pontos mais sensíveis e entender até onde o consumidor estaria disposto a mexer na sua jornada padrão, com embalagens descartáveis, para uma com embalagens retornáveis, em prol de um delivery com menos resíduos”, complementa Sant’Ana.

Os resultados alcançados atenderam totalmente a expectativa do iFood. “A preocupação com as embalagens entregues aos consumidores sempre marcou presença em nosso negócio. Para alcançar nossos objetivos de sustentabilidade, buscamos parceiros inovadores e trabalhar lado a lado com o Cazoolo representou um avanço rumo às soluções mais sustentáveis”, afirma Fabiane Staschower, coordenadora sênior de sustentabilidade do iFood.