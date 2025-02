Braskem e Tryade abrem vagas para projeto voltado a crianças, jovens e idosos em Mauá

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, segue seu compromisso com o desenvolvimento social por meio do apoio a projetos que incentivam o esporte e promovem qualidade de vida. A partir de amanhã, 19 de fevereiro, estarão abertas as inscrições para vagas remanescentes do projeto Multisport, que é executado pela Tryade e patrocinado pela Braskem, e oferece atividades gratuitas para crianças, adolescentes e pessoas da melhor idade no município de Mauá.

A iniciativa contempla modalidades como basquete, handebol, vôlei e futsal para crianças de 6 a 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos. Além disso, promove aulas de ginástica especialmente voltadas ao público com mais de 60 anos. As atividades serão realizadas na quadra da Escola de Samba Unidos do Silvia Maria, no Jardim Sônia Maria, sempre às segundas, terças, quartas e sextas-feiras.

Segundo Alexandra Calixto Gioso, gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste, “o incentivo ao esporte é uma forma de promover a inclusão e melhorar a qualidade de vida das comunidades onde atuamos. Projetos como o Multisport reforçam nosso propósito de impactar positivamente crianças, jovens e idosos, criando oportunidades de desenvolvimento físico e social”.

Para realizar a inscrição, os interessados devem apresentar documento pessoal com foto, comprovante de endereço e atestado médico apto para atividades físicas. As inscrições acontecem às segundas, terças, quartas e sextas-feiras, das 8h às 11h e das 12h às 17h, na Quadra da Escola de Samba Unidos do Silva Maria (Rua Francisco Alves, 638 – Jardim Sônia Maria – Mauá). As vagas são limitadas.

Com iniciativas como esta, a Braskem reafirma seu papel na transformação das comunidades, proporcionando acesso ao esporte e à qualidade de vida para públicos de todas as idades.