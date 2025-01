Braskem fortalece laços com a comunidade do Grande ABC com resultados de 2024

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, segue comprometida com o desenvolvimento sustentável do Grande ABC. Em 2024, a companhia intensificou sua presença na região com iniciativas que beneficiaram a relação com os moradores, fortalecendo laços com a comunidade e promovendo impacto positivo, beneficiando 12.257 pessoas em 25 projetos.

As ações contemplaram temas voltados a inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, educação e desenvolvimento local. Os moradores das cidades de Santo André, Mauá e Zona Leste de São Paulo, região do Parque São Rafael, receberam as ações Ser+, Plastitroque, Campanha de Estágio, Programa Braskem de Educação Ambiental, Empreendedoras Braskem, Costura Criativa, Ações que Transformam, Programa Valorize, Mutirões de Voluntariado, Apadrinhamento de Escolas, Qualidade de Vida, entre outros.

Parcerias com instituições como SESI (Serviço Social da Indústria), SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresa) também proporcionaram à comunidade do entorno diversas possibilidades de conhecimento, como cursos de capacitação e qualificação profissional.

Projetos sociais de ONGs, Fundações e Associações também receberam apoio e repasses financeiros por meio de seleções e editais realizados pela companhia, onde puderam ampliar suas ações ou até mesmo colocar novas práticas em funcionamento para beneficiar milhares de pessoas. Para 2025, a companhia prevê ativar um número parecido de projetos focando sempre a comunidade do seu entorno.

“O compromisso da Braskem no ABC vai muito além da indústria. Nosso objetivo é criar valor compartilhado, seja investindo em projetos socioambientais, capacitação profissional ou promovendo iniciativas culturais e educacionais. Em 2024, tivemos a honra de impactar diretamente milhares de pessoas e contribuir para o desenvolvimento da região”, explica Alexandra Calixto Gioso, gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.