iFood abre processo seletivo exclusivo para mulheres atuantes em tecnologia

O iFood, empresa brasileira de tecnologia, abriu inscrições para a primeira edição do “Elas são Tech”, um programa de contratação imediata destinado especificamente a recrutar mulheres engenheiras de software para posições em tempo integral na empresa. Atualmente, cerca de 31% da equipe de tecnologia do iFood é composta por mulheres, e o programa visa aumentar essa representatividade. As interessadas podem se inscrever até 6 de fevereiro no site oficial.

“Este programa representa nosso compromisso contínuo com a diversidade, mas também nossa fome de inovação, ao agregar profissionais apaixonadas por desenvolvimento de software ao ecossistema do iFood“, comenta Silvia Kihara, diretora de Aquisição de Talentos do iFood. “É uma oportunidade única para quem busca crescimento e desenvolvimento em um ambiente de trabalho que valoriza inclusão e inovação.“, reforça a executiva.

O programa “Elas são Tech” do iFood é um processo seletivo único, voltado para profissionais com experiência em Backend, domínio de programação funcional com interesse em linguagens técnicas como Kotlin ou Java. O processo inclui um desafio de programação e entrevistas presenciais na sede da empresa, localizada em Osasco, São Paulo. Para as candidatas aprovadas e que residam fora da cidade de São Paulo, o iFood custeará o translado para a fase final presencial.

Tane Mastria, 37, Engineering Manager no iFood, ingressou no iFood em 2022, com uma trajetória cheia de desafios e uma busca constante por aprendizado. Ela afirma que vê o “programa ‘Elas são Tech’ como crucial para reforçar o papel do iFood na inclusão de mulheres em tecnologia, inspirando e promovendo o sentimento de pertencimento.” Para Tane, o programa impulsionará o crescimento pessoal e profissional das novas contratadas. “As mulheres no iFood trazem inovação e uma perspectiva única, e as novas profissionais devem buscar aprendizado contínuo, acreditar em si mesmas e ocupar seus espaços com coragem.” conclui ela.

O iFood também irá promover um evento híbrido no dia 20 de fevereiro para todas as inscritas no processo. O evento destaca-se como uma oportunidade única que permitirá o networking e trocas de aprendizados, conhecimentos e desafios entre todas as mulheres atuantes em tecnologia, além de oferecer palestras lideradas por executivas de tecnologia do iFood e integração a todo o ecossistema da empresa.

Serviço:

Elas são Tech

Inscrições: Até dia 06 de fevereiro

Etapas do Programa