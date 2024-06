Ambev amplia garrafas retornáveis no Brasil com lançamento de Corona 600 ml

O hábito de consumir cerveja em garrafas retornáveis, devolvê-las vazias e trocá-las por cheias acompanha a história de muita gente. Há anos, a Ambev investe nas garrafas retornáveis como forma de cuidar do meio ambiente e do bolso do consumidor, afinal, a alternativa é mais sustentável e econômica, uma vez que não são gerados novos resíduos, e o consumidor paga apenas pelo líquido. Aliada aos compromissos da companhia, Corona amplia suas opções de embalagens retornáveis, lançando a versão 600 ml no Rio de Janeiro.

A novidade de Corona chega para reforçar o compromisso da Ambev em ter 100% dos produtos em embalagens retornáveis ou que sejam majoritariamente feitas de conteúdo reciclado até 2025. Hoje, a cerveja que é produzida com 100% de produtos naturais aposta em diversas ações para preservação do meio ambiente. Além da versão maior, chega ao mercado também a opção em lata de 473 ml.

As novas embalagens já estão disponíveis em pontos de venda selecionados na capital fluminense. No caso da lata 473 ml, é possível encontrá-la também nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

Outra novidade que começou no Rio de Janeiro e ganha o território nacional ainda neste ano é a Corona Cero, versão sem álcool e com adição de vitamina D. A marca será a patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos de Paris.

Recorde de vendas e marca mais valiosa do mundo

Avaliada em US$ 19 bilhões, Corona foi eleita neste ano a marca de cerveja mais valiosa do mundo por dois rankings, BrandZ Kantar e Brand Finance. Parte destes reconhecimentos tem a ver com os recordes de vendas da marca no Brasil. Destaque para o Carnaval deste ano, quando em só seis dias vendeu a quantidade de Corona equivalente a dois meses de 2023. De acordo com os resultados divulgados pela Ambev em maio, o rótulo teve crescimento de 70% de janeiro a março, comparando com o mesmo período do ano passado. Além de Corona, marcas como Spaten, Stella e Original compõem o portfólio premium da cia, segmento que mais cresce na atualidade.