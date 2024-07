Cátia de França, Juçara Marçal e As Iyálódes no palco do Sesc Santo André

Em agosto, o teatro do Sesc Santo André celebra a intensidade e o talento feminino com uma programação que irá encantar e inspirar a todas as pessoas. As apresentações contemplam a influência da literatura na música de Cátia França, a potência sonora de Juçara Marçal e a herança cultural das mulheres negras na MPB através do espetáculo musical Brasilidades, muito prazer! As Iyálódes.

Abrindo as cortinas, dia 9, Cátia De França apresenta “No Rastro De Catarina”, um mergulho profundo em sua trajetória de mais de meio século na música. Do manifesto introspectivo “Fênix” às reminiscências de sua juventude em “Indecisão”, cada nota ecoa a poesia e a experiência de uma artista que moldou seu caminho com resiliência e autenticidade através de suas raízes e influências na literatura. Cátia é reconhecida não apenas por sua habilidade musical, mas também por sua contribuição para a valorização da cultura nordestina na música brasileira contemporânea.

No dia seguinte, 10, a potência de Juçara Marçal encontra com Rodrigo Campos e Gui Amabis, trazendo ao palco o álbum “Sambas do Absurdo – Volume 2”. Inspirado no cotidiano, este trabalho é um compilado da criatividade e da sensibilidade de Rodrigo, acompanhado pelo tom precioso e forte da voz de Juçara e os arranjos de Gui Amabis. O encontro das mentes e talentos do grupo transportam o público através de personagens, cenas e acontecimentos do dia a dia, utilizados como um valioso componente inovador para desenvolver o álbum. Esta programação integra o Festival Sesc Mesa Brasil. A participação é gratuita, mediante retirada de ingressos online. Para participar da campanha, que celebra os 30 anos do programa, sugerimos a doação de alimentos não perecíveis no dia da atividade, como forma de incentivo ao combate à fome e ao desperdício.

Encerrando o mês com chave de ouro, no dia 30, Brasilidade, muito prazer! – As Iyálódes conduz o público através de um espetáculo que faz vibrar o palco, celebrando a herança cultural das mulheres negras na música brasileira. As Iyálódes elevam suas vozes para homenagear grandes pioneiras da MPB, trazendo à luz composições que ecoam a força e a resistência de uma história frequentemente silenciada, em um convite à reflexão onde cada nota ressoa como um ato de afirmação e empoderamento.

Os shows serão celebrações não só dos talentos presentes, mas também da força inigualável das mulheres na música brasileira. Desde os acordes de Cátia França, que ecoam a fusão entre literatura e melodia, até a visceralidade de Juçara Marçal e o vibrante tributo das Iyálódes às matriarcas da MPB, cada apresentação representa uma afirmação de resiliência, autenticidade e criatividade das mulheres em todos os aspectos.

Programação:

Cátia De França

Show No Rastro De Catarina

“No Rastro de Catarina” é uma obra completa que expõe a poética e sonoridade múltipla de Cátia de França em mais de meio século de carreira. Abrindo com “Fênix”, um manifesto sobre si mesma e de seu regresso depois do apagamento, o disco percorre toda a história da artista, desde “Indecisão’, um poema de amor escrito quando Cátia tinha 14 anos e só agora musicado, ao mergulho em seu envelhecimento.

Dia 9/8, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

12 anos.

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Juçara Marçal, Rodrigo Campos e Gui Amabis

show do álbum “Sambas do Absurdo – Volume 2”

Rodrigo Campos, Juçara Marçal e Gui Amabis lançaram o álbum “Sambas do Absurdo Volume 2”, seguindo seu trabalho de 2017 inspirado em Camus. Este novo álbum apresenta 8 composições de Campos, explorando personagens mais realistas. Juçara contribui com sua voz e Gui com samples, enquanto Régis Damasceno participa no baixo e violão de aço. O projeto é um lançamento da YBmusic.



Dia 10/8, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

12 anos.

Grátis – Esta programação integra o Festival Sesc Mesa Brasil. A participação é gratuita, mediante retirada de ingressos a partir de 8/8 pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pela Central de Relacionamento Digital Sesc

Brasilidade, muito prazer! – As Yalodês

O espetáculo celebra a trajetória da mulher negra através de música, dança e poesia, destacando as Iyálódes como representantes dessa experiência. Elas reinterpretam canções de compositoras negras historicamente marginalizadas na MPB, promovendo a representatividade e coletividade feminina. O objetivo é não apenas homenagear as protagonistas negras da música brasileira, mas também empoderar a voz da mulher negra através de um diálogo direto com o público.

Dia 30/8, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

12 anos.

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André