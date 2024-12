Casal é detido com carro roubado em Diadema

Um casal foi detido na tarde desta segunda-feira (23) enquanto circulava com um Toyota Corolla Cross roubado no bairro Jardim Canhema, em Diadema. A ação foi realizada pela equipe de Força Tática do 24º Batalhão da Polícia Militar, que patrulhava a região.

Veículo identificado pelo patrulhamento

Os policiais avistaram o automóvel, que já havia sido anunciado como produto de roubo mais cedo, trafegando no sentido oposto. De imediato, a equipe realizou o retorno e abordou o veículo.

Durante a revista pessoal ao condutor e à passageira, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, verificou-se que o homem possuía antecedentes criminais por roubo e receptação. Questionado, ele admitiu que receberia R$ 500 para retirar o carro no bairro Paulicéia e entregá-lo no Jabaquara, em São Paulo. A mulher, por sua vez, alegou desconhecer a origem ilegal do automóvel.

Ambos foram conduzidos ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde o caso foi registrado como roubo. O homem permaneceu à disposição da Justiça, e o veículo foi devolvido ao proprietário.