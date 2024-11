Casa do Hip-Hop de Diadema celebra bodas de prata com a cultura local 

No domingo, 17 de novembro, a partir das 10h, a Casa do Hip Hop de Diadema irá celebrar seu 25º aniversário com direito a apresentações musicais, partida de basquete, batalhas de MCs e do estilo de dança break. O evento faz parte da 23ª Kizomba – A Festa da Raça. Todas as atividades serão abertas ao público.

Quem gosta do estilo musical breaking irá poder prestigiar os b-boys e as b-girls dançando e mostrando ao público um pouco mais dessa dança que representa a cultura hip-hop mundial. Haverá, também, a disputa de MCs. Todas as atividades serão abertas ao público.

Os entusiastas em streetball e basquete irão poder torcer pelo time diademense The King OnFire, que virá mostrar o esporte e ensinar a importância de resgatar elementos atrelados a uma cultura marginalizada pela sociedade.

O conjunto Grupo Fellas também irá marcar presença na comemoração, convidando todo mundo para conferir a pintura ao vivo de muros com grafitti, um estilo de arte urbana caracterizado pelas linhas curvas e coloridas.

Quimo W-ONE e Dance Machine, grupos e cantores de hip-hop locais, irão realizar apresentações de seu repertório musical, com direito a bastante dança e interação com o público presente.

A Casa do Hip Hop de Diadema foi o primeiro equipamento do gênero da América Latina e inspirou a criação de muitos outros pelo Brasil e pelo mundo afora. O local tem uma extensa programação de cursos e oficinas que promovem e fomentam todas as formas da cultura hip-hop

Confira a programação completa (sujeita a alteração)

17/11 – Domingo – a partir das 10h

– Dance Machine;

– The King OnFire;

– Batalha de Breaking;

– Batalha de MCs;

– Graffiti (Live Painting) com Good Fellas;

– Quimo W-ONE

Serviço

17/11 – Domingo

Casa do Hip Hop de Diadema

R. Vinte e Quatro de Maio, 38 – Jardim Canhema

25º Aniversário da Casa do Hip-Hop de Diadema

