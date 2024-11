Casa de Bruxa recebe Prêmio de Excelência em Gestão pelo Sebrae e Prefeitura de Santo André

Em uma celebração marcada pela valorização do empreendedorismo e da inovação, a Casa de Bruxa, conhecida por seu espaço voltado à espiritualidade e práticas esotéricas, foi premiada pelo Sebrae e pela Prefeitura de Santo André com o Prêmio de Excelência em Gestão. O reconhecimento é concedido a empreendimentos que se destacam pela qualidade no atendimento, inovação e impacto positivo na comunidade.

A Casa de Bruxa, fundada e liderada por Tânia Gori, tem sido um ponto de referência para a comunidade mágica e espiritual da região, oferecendo cursos, eventos e serviços voltados ao autoconhecimento e à prática da bruxaria natural. O prêmio destaca o papel singular que a Casa de Bruxa desempenha ao promover a espiritualidade em um ambiente acolhedor e profissional.

“Esse prêmio é uma grande conquista não só para a nossa equipe, mas para toda a comunidade mágica. Ele reafirma a importância de um espaço de espiritualidade reconhecido em eventos de prestígio como este”, declarou Tânia Gori. “Sinto uma enorme gratidão por todos que acreditam na Casa de Bruxa e contribuíram para chegarmos até aqui.”

A premiação é um marco importante, refletindo o crescente interesse e respeito pela espiritualidade e pela cultura esotérica em Santo André. O evento ainda contou com a presença de diversos empreendedores locais que também foram homenageados, fortalecendo o espírito comunitário e de apoio mútuo no município.