Carter’s desembarca no Grand Plaza com primeira loja em Santo André

Visando expandir seu mix de lojas no segmento infantil com marcas conceituadas, o Grand Plaza anuncia a chegada da Carter´s, marca internacional de roupas para bebês e crianças que é líder nos Estados Unidos. A loja, que fica localizada no corredor da Riachuelo e conta com mais de 80 m², é a primeira a ser inaugurada no município de Santo André.

“Uma das nossas missões é expandir as possibilidades com lojas sempre atualizadas e que atendam os desejos do nosso público, por isso, a chegada da Carter’s representa um marco importante para o nosso mix de operações e vai proporcionar ainda mais oportunidades para as famílias de toda a região”, diz Rafael Almeida, gerente de Marketing do Grand Plaza.

A nova loja conta com um ambiente moderno e sofisticado, que proporciona aos minis fashionistas uma experiência internacional de compra imersa no universo único da Carter´s. A marca traz produtos de qualidade para bebês e crianças de até cinco anos, incluindo roupas, acessórios, mochilas, babadores e outros produtos que fazem sucesso mundialmente.