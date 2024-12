Veja os bebês de famosas que vão nascer em 2025

O ano de 2025 promete ser especial para várias celebridades brasileiras, que estão aguardando a chegada de seus bebês. Entre as futuras mamães estão Brunna Gonçalves, Manu Gavassi, Gisele Bündchen e Lexa, todas revelando suas gravidezes com grande alegria.

Brunna Gonçalves e Ludmilla

A dançarina Brunna Gonçalves, que está esperando seu primeiro filho com a cantora Ludmilla, fez o anúncio da gravidez em novembro, durante a turnê Numanice #3, em São Paulo. Em um momento emocionante, Brunna expressou sua felicidade nas redes sociais: “Finalmente posso anunciar que estou grávida! Não aguentava mais segurar essa informação só para mim!”. O casal também celebrou o chá revelação no dia 17 de dezembro, onde descobriram que estão esperando uma menina.

Gisele Bündchen

A renomada modelo Gisele Bündchen se prepara para ser mãe pela terceira vez. A gestação é fruto de seu relacionamento com Joaquim Valente, instrutor de jiu-jítsu. Gisele já é mãe de Benjamin e Vivian, frutos de seu antigo casamento com Tom Brady. Segundo fontes próximas à modelo, o casal optou por não descobrir o sexo do bebê antes do nascimento e planeja um parto em casa.

Manu Gavassi

A atriz e cantora Manu Gavassi também se junta ao grupo de futuras mães. Ela revelou estar grávida do noivo Jullio Reis no dia 8 de dezembro, compartilhando uma imagem da barriga de cinco meses. A notícia foi recebida com entusiasmo por amigos e fãs nas redes sociais.

Lexa

A cantora Lexa surpreendeu seus fãs ao anunciar sua primeira gravidez em 31 de outubro. A artista compartilhou o momento especial nas redes sociais e declarou: “Estou grávida! O meu maior sonho está dentro de mim”. Lexa espera uma menina, que será chamada Sofia, e organizou um chá revelação com a presença de amigas famosas como Anitta.

Camila Lobo e Lyandra Costa

A professora Camila Lobo também está à espera de seu primeiro filho com o marido Caio Duarte, revelando a novidade no dia 28 de outubro. Por sua vez, Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro, anunciou que está grávida pela segunda vez e compartilhou detalhes sobre o chá revelação do sexo da criança.

Jennifer Lawrence

No cenário internacional, a atriz Jennifer Lawrence confirmou sua segunda gravidez em outubro. A assessoria da artista revelou a notícia à revista Vogue após especulações geradas por uma aparição pública da atriz.

O próximo ano promete ser repleto de emoções para essas celebridades e seus fãs, que acompanham cada passo dessa jornada única rumo à maternidade.