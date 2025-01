Carros e pilotos no ambiente extremo da Stock Car

Diante de um grid repleto de estrelas, seja por passagens pela Fórmula 1, Indy, FIA WEC, Nascar, além de pilotos consagrados nacionalmente, conquistar a pole position ou a vitória na Stock Car Pro Series em 2024 foi uma grande façanha. Por exemplo, na primeira sessão classificatória realizada pela categoria no circuito de rua de Belo Horizonte — uma das grandes atrações da última temporada, em pista urbana montada no entorno do Mineirão —, a diferença entre os dois primeiros colocados no grid foi de apenas 0s005 (cinco milésimos), tempo muito menor que um piscar de olhos.

Naquela ocasião, Daniel Serra superou Felipe Baptista e marcou a pole position na capital mineira. E esse foi apenas um dos vários classificatórios nos quais o lugar de honra no grid foi conquistado por vantagens minúsculas (veja tabelas abaixo).



Apenas meio segundo – O Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna foi também palco de alguns dos grids mais apertados da Stock Car em 2024. Levando em conta os tempos registrados no Q1, segmento da sessão classificatória no qual todos os carros vão para a pista, o traçado de 3.835 metros registrou em novembro 67,86% do grid em menos de apenas meio segundo. Meses antes, em julho, o grid foi igualmente apertado em Goiânia, com 64,29% separados por meio segundo.

É rotina na Stock Car ter quase a totalidade do grid dentro de menos de um segundo. Tal cenário aconteceu diversas vezes em 2024, com destaque para os 26 de 27 pilotos no mesmo segundo no Q1 em Cascavel (ou 96,30% do grid), enquanto em Goiânia 26 dos 28 competidores (92,86%) posicionaram-se dentro desta janela temporal.

Vitórias apertadas – Em 2024, a Stock Car registrou diferenças menores que um segundo entre o vencedor e o segundo colocado: no Velopark, Vitor Baptista obteve a vitória por apenas 0s678 de vantagem sobre Gianluca Petecof. No Velocitta, Daniel Serra levou a melhor no duelo travado com Felipe Baptista e terminou na frente por 0s885.

Uma das cenas mais emblemáticas do ano passado foi a disputa entre o tricampeão Gabriel Casagrande e o segundo piloto com mais vitórias na Stock, Thiago Camilo. Os dois tornaram eletrizante as voltas finais da corrida principal de Buenos Aires, na Argentina. Depois de liderar praticamente toda a prova, o três vezes vencedor da Corrida do Milhão viu Casagrande acionar o push-to-pass na volta final para fazer a ultrapassagem e arrancar uma vitória fundamental para a conquista do título. Após 107,2 km de corrida, a diferença entre primeiro e segundo colocados na linha de chegada foi de apenas 1s007.



Fama já dura décadas – A condição de categoria extremamente disputada e uma das mais difíceis do mundo da Stock Car começou a surgir no início dos anos 2000. O fato de a categoria entregar emoção do início ao fim das suas corridas em razão do alto nível do grid e do regulamento focado em manter o equilíbrio do começo ao final da temporada torna quase impossível apontar favoritos ou candidatos à vitória em razão da infinidade de pilotos de enorme gabarito e da qualidade do trabalho das equipes.

Na temporada 2024, dos 33 pilotos que realizaram pelo menos uma largada no campeonato, 23 deles (69,70% do total) visitaram o pódio. E 16 diferentes competidores saíram com vitória. Confira abaixo algumas estatísticas que ilustram o cenário de extrema competitividade da Stock Car.

MENORES DIFERENÇAS DO 1º PARA O 2º COLOCADO

Etapa 8 – Velopark, corrida principal: Vitor Baptista para Gianluca Petecof: 0s678

Etapa 2 – Velocitta, corrida principal: Daniel Serra para Felipe Baptista: 0s885

Etapa 9 – Buenos Aires, corrida principal: Gabriel Casagrande para Thiago Camilo: 1s007

Etapa 2 – Velocitta, corrida sprint: Felipe Massa para Ricardo Zonta: 1s119

Etapa 9 – Buenos Aires, corrida sprint: Daniel Serra para Ricardo Zonta: 1s286



MENORES MARGENS DO POLE POSITION PARA O 2º COLOCADO

Etapa 7 – Belo Horizonte: Daniel Serra para Felipe Baptista: 0s005

Etapa 11 – Goiânia: Gaetano Di Mauro para Ricardo Zonta: 0s028

Etapa 3 – Interlagos: Marcos Gomes para Gaetano Di Mauro: 0s065

Etapa 9 – Buenos Aires: Rafael Suzuki para Thiago Camilo: 0s066

Etapa 7 – Velocitta: Daniel Serra para Felipe Baptista: 0s081



GRIDS MAIS APERTADOS: CARROS EM MENOS DE 0s5 NO Q1

Etapa 11 – Goiânia, 19 carros ou 67,86% do grid de 28 pilotos

Etapa 6 – Goiânia, 18 carros, ou 64,29% do grid de 28 pilotos

Etapa 12 – Interlagos, 18 carros, ou 62,07% do grid de 29 pilotos

Etapa 9 – Buenos Aires, 16 carros, ou 59,26% do grid de 27 pilotos

Etapa 8 – Velopark, 13 carros ou 48,15% do grid de 27 pilotos



GRIDS MAIS APERTADOS: CARROS EM MENOS DE 1s NO Q1

Etapa 4 – Cascavel, 26 carros ou 96,30% do grid de 27 pilotos

Etapa 6 – Goiânia, 26 carros ou 92,86% do grid de 28 pilotos

Etapa 11 – Goiânia, 26 carros ou 92,86% do grid de 28 pilotos

Etapa 9 – Buenos Aires, 25 carros ou 92,59% do grid de 27 carros

Etapa 12 – Interlagos, 24 carros ou 82,76% do grid de 29 carros