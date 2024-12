Confira os grandes marcos da Stock Car em 2024

Chegou ao fim a temporada 2024 da Stock Car Pro Series. O 46º ano da principal categoria do automobilismo brasileiro representou a despedida dos carros Sedan para dar lugar, no ano que vem, à revolução com os SUVs. O campeonato que se encerrou no último domingo (15/12) foi marcado pelo tricampeonato de Gabriel Casagrande. Melhor competidor em 2021, 2023 e 2024, o paranaense de 29 anos da A.Mattheis Vogel foi o mais jovem piloto a atingir tal feito, pavimentando caminho que já o coloca entre os grandes. Mas o ano prestes a se encerrar registrou vários outros fatos históricos e emblemáticos.

A Stock Car visitou novos destinos nesta temporada. A categoria foi além das fronteiras do Brasil para correr pela primeira vez no Uruguai, na décima etapa do campeonato, no tradicional circuito de El Pinar — com vitórias de Felipe Fraga e Enzo Elias. Outra grande novidade foi a realização do BH Stock Festival, mega evento produzido nas ruas de Belo Horizonte, no entorno do Mineirão e com a presença de mais de 60 mil pessoas. Felipe Baptista e Thiago Camilo venceram as provas.

Camilo, aliás, escreveu novamente seu nome na história da categoria. Os primeiros lugares em Belo Horizonte e Goiânia fizeram o piloto da Ipiranga Racing chegar a 41 vitórias na carreira. Assim, Thiago passou o lendário tetracampeão Paulão Gomes e é o segundo maior vitorioso da Stock Car, somente atrás do inalcançável Ingo Hoffmann, com 77 conquistas. Outro que superou os números de Paulão em estatísticas na Stock Car foi Ricardo Maurício: o pódio logrado em Goiânia, na penúltima etapa do ano, o levou a 92 top-3, um a mais que Gomes. O tricampeão agora é o segundo em números absolutos de pódios na Stock.

“New Kids on the Track” — A nova geração vem ganhando espaço a cada temporada, não somente em termos de quantidade, mas também em qualidade e feitos relevantes. Com idade entre 21 e 23 anos, os jovens Felipe Baptista, Dudu Barrichello, Enzo Elias, Gianluca Petecof, Zezinho Muggiati e Arthur Leist brilharam em 2024.

Dono de seis pódios, Felipe foi, ao lado de outro jovem talento, Gaetano Di Mauro, o maior vencedor do ano, com três triunfos. Baptista chegou ao fim do campeonato na condição de finalista, assim como Dudu Barrichello, que trilhou campanha de grande destaque com duas vitórias, quatro pódios e o top-3 do campeonato. Enzo Elias fez história ao ser o primeiro vencedor da Stock Car no Uruguai, enquanto Gianluca Petecof alcançou o primeiro lugar no Velopark, onde foi o maior pontuador da etapa — somando 129 dos 137 tentos em jogo. Impulsionado com o superprêmio obtido pelo título de campeão da Stock Series em 2023, Zezinho Muggiati estreou na Pro lutando por vitória e marcou um pódio, enquanto Arthur Leist brigou pelo primeiro lugar em Buenos Aires e também deixou marca bastante positiva no seu primeiro ano completo como titular na categoria.

Neste processo de constante transformação, a Stock Car viu Felipe Baptista e Gaetano Di Mauro como os maiores vencedores. Ao todo, a temporada registrou 16 pilotos no topo do pódio. E nada menos que 23 pilotos visitaram o pódio ao longo da temporada, mais de dois terços dos competidores que fizeram parte do campeonato em algum momento. Neste quesito, o recordista foi Felipe Massa, que venceu uma prova — no Velocitta — e terminou sete vezes entre os três primeiros. Foi o melhor ano do piloto da TMG Racing — campeã por equipes pela primeira vez — desde sua estreia na categoria, em 2021.

Vice-campeão, Massa teve uma campanha de destaque impulsionada pelo desfecho positivo de temporada 2023 e o começo de 2024, com seis pódios em etapas consecutivas. Em meio às naturais oscilações diante de um grid de alto nível técnico, Felipe permaneceu entre os primeiros colocados para completar o campeonato na segunda colocação. O ex-Fórmula 1 foi quem mais faturou o Troféu Vivo Man of the Race de maior pontuador de uma etapa e o piloto que mais completou voltas no ano: 685, uma a mais que Lucas Foresti.

Competitividade — As duas montadoras que disputaram o campeonato 2024, Chevrolet e Toyota, atingiram outro feito notável na competição. Da mesma forma como aconteceu no ano passado, na atual temporada elas empataram em número de vitórias, com 12 primeiros lugares para cada.

Esta foi apenas uma das muitas facetas do equilíbrio que faz da Stock Car uma das categorias mais imprevisíveis e emocionantes do automobilismo mundial. Foi habitual ver a grande quantidade de pilotos separados por menos de um segundo nos treinos livres ao longo de 2024. No Velopark, circuito mais curto do calendário, a segunda sessão da etapa teve 22 competidores no intervalo de apenas 0s466. E mesmo em pistas menos frequentes, como Buenos Aires e a estreante El Pinar, foi registrado o número de 26 pilotos no mesmo segundo.

Na gangorra que foi a temporada que terminou no último domingo, oito pilotos chegaram a ocupar a liderança, com nove trocas de líder ao longo do ano na ponta da tabela. Primeiro a comandar o campeonato, Gabriel Casagrande fechou na frente no momento mais importante, no desfecho da Super Final BRB. Mas o calendário reservou ainda grandes momentos para Ricardo Zonta, Julio Campos, Rafael Suzuki, Felipe Baptista, Felipe Massa e Dudu Barrichello, que chegaram a ocupar a primeira posição da tabela em 2024.

STOCK CAR 2024 EM NÚMEROS

Vitórias

16 vencedores diferentes em 24 corridas

Gaetano Di Mauro e Felipe Baptista, 3

Gabriel Casagrande, Dudu Barrichello, Daniel Serra e Thiago Camilo, 2

Felipe Massa, Enzo Elias, Julio Campos, Rafael Suzuki, Gianluca Petecof, Felipe Fraga, Cesar Ramos, Bruno Baptista, Vitor Baptista e Guilherme Salas, 1

Pódios

23 pilotos estiveram entre os três primeiros nas corridas de 2024

Felipe Massa, 7

Felipe Baptista, Thiago Camilo e Gabriel Casagrande, 6

Julio Campos e Ricardo Zonta, 5

Dudu Barrichello, Daniel Serra e Enzo Elias, 4

Gaetano Di Mauro, Rafael Suzuki, Felipe Fraga, Ricardo Maurício, 3

Gianluca Petecof, Cesar Ramos e Guilherme Salas, 2

Bruno Baptista, Vitor Baptista, Rubens Barrichello, Nelson Piquet Jr., Cacá Bueno, Zezinho Muggiati e Lucas Foresti, 1

Poles

Em 12 disputas pelo lugar de honra do grid, nove pilotos registraram a pole position

Daniel Serra, 3

Felipe Fraga, 2

Felipe Baptista, Marcos Gomes, Rafael Suzuki, Julio Campos, Gabriel Casagrande, Gaetano Di Mauro e Guilherme Salas, 1

Voltas mais rápidas

Em 24 corridas, doze pilotos cravaram a volta mais rápida na atual temporada

Daniel Serra, 5

Thiago Camilo, 3

Rafael Suzuki, Felipe Baptista, Julio Campos, Dudu Barrichello, Ricardo Maurício e Gianluca Petecof, 2

Felipe Massa, Ricardo Zonta, Enzo Elias e Arthur Leist, 1

Líderes na temporada

A primeira colocação mudou de mãos nove vezes nas 12 etapas do ano

1ª etapa – Goiânia – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

2ª etapa – Velocitta – Ricardo Zonta (RCM Motorsport)

3ª etapa – Interlagos – Julio Campos (Pole Motorsport)

4ª etapa – Cascavel – Rafael Suzuki (TMG Racing)

5ª etapa – Velocitta – Felipe Baptista (Crown Racing)

6ª etapa – Goiânia – Julio Campos (Pole Motorsport)

7ª etapa – Belo Horizonte – Felipe Massa (TMG Racing)

8ª etapa – Velopark – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time)

9ª etapa – Buenos Aires – Bruno Baptista (RCM Motorsport)

10ª etapa – El Pinar – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

11ª etapa – Goiânia – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

12ª etapa – Super Final BRB – Interlagos – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

Vivo Man of the Race(Maiores pontuadores por etapa)

1ª etapa – Goiânia: Gabriel Casagrande, 111 pontos (81,02% da pontuação total)

2ª etapa – Velocitta: Daniel Serra, 114 pontos (83,21% do total)

3ª etapa – Interlagos: Felipe Baptista, 99 pontos (72,26%)

4ª etapa – Cascavel: Ricardo Maurício, 110 pontos (80,29%)

5ª etapa – Velocitta: Gaetano Di Mauro, 110 pontos (80,29%)

6ª etapa – Goiânia: Felipe Massa, 108 pontos (78,83%)

7ª etapa – Belo Horizonte: Nelson Piquet Jr., 108 pontos (78,83%)

8ª etapa – Velopark: Gianluca Petecof, 129 pontos (94,16%)

9ª etapa – Buenos Aires: Felipe Massa, 115 pontos (83,94%)

10ª etapa – El Pinar: Felipe Fraga, 106 pontos (77,37%)

11ª etapa – Goiânia: Ricardo Maurício, 112 pontos (81,75%)

12ª etapa – Interlagos: Felipe Massa, 112 pontos (81,75%)

Piloto com mais troféus Vivo Man of the Race: Felipe Massa (nas etapas 3, 6 e 12)



Placar das montadoras

Vitórias

Chevrolet: 12

Toyota: 12

Voltas mais rápidas

Chevrolet: 12

Toyota: 12

Classificação final do campeonato*

Campeonato de pilotos

1º – Gabriel Casagrande, 926 pontos

2º – Felipe Massa, 885

3º – Dudu Barrichello, 868

4º – Ricardo Zonta, 864

5º – Julio Campos, 835

6º – Felipe Baptista, 806

7º – Rafael Suzuki, 790

8º – Daniel Serra, 779

9º – Bruno Baptista, 767

10º – Thiago Camilo, 710

11º – Enzo Elias, 692

12º – Ricardo Maurício, 687

13º – Felipe Fraga, 685

14º – Rubens Barrichello, 645

15º – Lucas Foresti, 612

16º- Gaetano Di Mauro, 611

17º – Cesar Ramos, 605

18º – Arthur Leist, 604

19º – Nelson Piquet Jr., 591

20º – Guilherme Salas, 585

21º – Zezinho Muggiati, 472

22º – Átila Abreu, 471

23º – Cacá Bueno, 429

24º – Gianluca Petecof, 415

25º – Vitor Baptista, 391

26º – Allam Khodair, 349

27º – Lucas Kohl, 208

28º – Marcos Gomes, 174

29º – Gabriel Robe, 93

30º – Bruna Tomaselli, 21

31º – Luan Lopes, 16

32º – Raphael Teixeira, 7

33º – Witold Ramasauskas, 3

Campeonato por equipes