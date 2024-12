Stock Car Pro Series tem sorte grande com a Mega da Virada

Sonho de todo brasileiro, o prêmio estimado de Mega da Virada 2024 é de R$ 600 milhões. O maior da história das Loterias do Brasil! O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. Mas é possível afirmar que a Mega da Virada já tem um vencedor: a Stock Car Pro Series, que une forças com a Loterias Caixa para a etapa decisiva da temporada, que ocorrerá entre 13 e 15 de dezembro, quando será coroado o grande campeão no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Principal categoria do automobilismo na América Latina, a Stock Car Pro consolidou sua história ao longo dos últimos 45 anos com ídolos do esporte como Ingo Hoffmann, Paulo Gomes, Chico Serra, Cacá Bueno, Thiago Camilo, Rubens Barrichello e Felipe Massa.

Ao mesmo tempo, a competição tem no seu DNA a capacidade de fomentar novos talentos. Em 2016, por exemplo, Felipe Fraga tornou-se o mais jovem campeão da Stock, aos 21 anos. Com a mesma idade, Felipe Baptista chega à decisão como um dos finalistas. O líder do campeonato é o atual campeão da Stock Car, Gabriel Casagrande, que pode ser o mais jovem tricampeão da história da categoria, com 29 anos.

“É importante destacar o timing dessa parceria: em dezembro, a Mega da Virada sorteia o maior prêmio da história e a Stock Car também premia seu novo campeão”, lembrou Lincoln Oliveira, controlador da Vicar, empresa que promove a Stock Car. “E vamos celebrar isso no próximo final de semana, em Interlagos, na etapa final da temporada”, completou.

Aposta certeira — No fim de semana da 11ª etapa da temporada, em Goiânia, o piloto Guilherme Salas acelerou o carro #85 da KTF Sports, todo dedicado à Mega da Virada, com a identidade visual completa alusiva ao produto, além do macacão do piloto, decoração dos boxes e vestimentas dos funcionários do time. A aposta deu muito certo. Na etapa que marcou seu retorno à Stock Car, após ter ficado fora das rodadas da Argentina e Uruguai, Guilherme Salas esteve entre os protagonistas e terminou a prova principal em Goiânia no pódio.

As apostas para o maior prêmio de loterias da história do Brasil podem ser feitas até 31 de dezembro nas lotéricas, Internet Banking CAIXA, App Loterias Caixa e em loteriasonline.caixa.gov.br. O prêmio, estimado em R$ 600 milhões, não acumula.

Com a Mega da Virada, você pode tudo!