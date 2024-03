Etapa do FIA World Endurance Championship em SP deve gerar 5 mil empregos diretos

A cidade de São Paulo tem a expectativa de gerar mais de 5 mil empregos diretos com a realização de uma etapa do Campeonato Mundial de Endurance da FIA, o principal campeonato internacional de carros esportivos do mundo, nos dias 12, 13 e 14 de julho no Autódromo de Interlagos. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (25), o prefeito Ricardo Nunes ressaltou a importância do evento, que coloca São Paulo como a única cidade do mundo a ter os três eventos da FIA – Fórmula 1, Fórmula E e WEC.

Nunes também garantiu que a capital receberá a Rolex 6 Horas de São Paulo por, no mínimo, cinco anos. A coletiva foi realizada na Praça das Artes, região central da cidade.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, o evento irá expor São Paulo positivamente para o mundo, como uma cidade referência no automobilismo e que gera emprego e renda por meio do entretenimento e de atividades esportivas. “Recebemos muitas pessoas de outras cidades, estados e de fora do país nestes eventos. Com isso nós temos os nossos taxistas e motoristas de aplicativo trabalhando mais com os nossos hotéis, restaurantes e espaços culturais sempre fomentando a economia da cidade”, disse. “São Paulo se consolida como uma das grandes cidades do mundo no automobilismo e, também, movimenta a economia”, concluiu o prefeito.

“São 150 países vendo a cidade de São Paulo e o Brasil positivamente. A gente tem visto muitas cidades e países negativamente, falando em guerra, e nós estamos aqui falando de paz, alegria, automobilismo, geração e emprego e renda”, apontou o prefeito.

Com a chegada do Campeonato Mundial de Endurance, a capital paulista se tornará a única cidade no mundo a sediar os três eventos (Fórmula 1, Fórmula E e o Mundial de Endurance) da Federação Internacional de Automobilismo. Programada para 14 de julho, a etapa 6 Horas de São Paulo será a quinta do World Endurance Championship (WEC) neste ano e é a única prova do calendário que acontecerá na América do Sul.

“O prefeito Ricardo Nunes é o grande responsável pela chegada desta prova a São Paulo e por esta gestão que enxerga geração de emprego e renda em shows, eventos esportivos e de entretenimento. Este é um sonho do nosso sempre prefeito Bruno Covas que, tenho certeza, está se sentindo muito agradecido. São Paulo está definitivamente na rota dos grandes eventos”, garantiu o diretor-presidente da SPTuris, Gustavo Pires.

Num aceno à sustentabilidade, o troféu deste ano foi elaborado pelo renomado artista de rua brasileiro, Mundano, exclusivamente a partir de resíduos (plástico e concreto) coletados pela cidade. Esta iniciativa não só enfatiza a inovação e a criatividade envolvidas, mas também estabelece um compromisso ambiental para as futuras edições da prova, onde serão criados troféus a partir dos resíduos gerados no evento do ano anterior.

“Estou muito feliz em comemorar o retorno do Campeonato Mundial de Endurance da FIA ao Brasil. Interlagos é um importante palco do automobilismo e voltaremos ao exigente circuito dez anos depois da última corrida do campeonato aqui. Da última vez, havia 26 carros no grid, nove deles na primeira categoria. Este ano, 37 carros arrancam. Dezenove na classe superior – Hipercars. Os números falam por si. Nossa disciplina é cada vez mais popular. Estamos vivenciando uma era de ouro como nunca vimos. Meus sinceros agradecimentos ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e a todos que contribuíram para nosso retorno aqui. Estamos ansiosos pelo dia 14 de julho e convidamos nossos muitos fãs brasileiros a se juntarem a nós no que promete ser outra corrida excelente”, apontou o presidente da ACO, Pierre Fillon.

A prova em São Paulo promete ser mais que uma competição automotiva. O evento irá se transformar num verdadeiro festival cultural e esportivo. Com fan zone e muita diversão para todas as idades e show exclusivo do cantor Michel Teló, o evento transcende a velocidade para se tornar uma celebração da cultura brasileira.

A experiência será enriquecida por atrações como a roda gigante de Le Mans, áreas de jogos, uma praça de alimentação diversificada e uma exposição de carros antigos. Todos esses elementos ajudarão a garantir que o evento proporcione uma experiência imersiva e inesquecível para os entusiastas do automobilismo e da cultura.

“Em primeiro lugar, quero agradecer sinceramente a Ricardo Nunes, prefeito da cidade, por sua ajuda em trazer o WEC de volta a São Paulo – marcando uma década desde que o campeonato foi último no Brasil. Nosso campeonato está mais forte do que nunca, com 14 dos fabricantes mais icônicos do mundo batalhando nas pistas e estamos muito entusiasmados em trazer o espírito de Le Mans de volta a São Paulo. A Rolex 6 Horas de São Paulo deste ano serão um evento verdadeiramente inesquecível”, disse o CEO da FIA WEC, Fréderic Lequien.

Sobre o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) da FIA

O WEC é o principal campeonato internacional de carros esportivos do mundo, oferecendo aos fabricantes de automóveis uma relevância real para os avanços no design de carros de produção e na tecnologia, desempenho e segurança de crossovers. Regulamentações fortes e estáveis permitem protótipos esportivos complexos, mas bonitos, com o que há de mais moderno em tecnologia híbrida, fornecedores independentes de chassis e motores competindo nos mais altos níveis, e as principais marcas de carros de luxo do mundo enfrentando-se nas pistas.

O WEC oferece às equipes, pilotos, parceiros e partes interessadas um palco único para competir nos principais circuitos de corrida em todo o mundo. Classificado ao lado das Olimpíadas, do Super Bowl e da Copa do Mundo de Futebol, a pedra angular do WEC continua sendo um dos maiores eventos esportivos do mundo, as 24 Horas de Le Mans. Disputado em oito etapas na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oriente Médio, o campeonato reúne corridas de distâncias variadas, desde as mais curtas, com 6 horas, até a mais longa, com 24 horas.

A competição conta com a participação dos pilotos brasileiros Augusto Farfus (Team WRT) e Nicolas Costa (United Autosports) e a primeira etapa aconteceu no início do mês, no Qatar.

“Poder voltar ao Brasil levando o emblema da BMW no peito e fazendo um campeonato mundial com chances de vitória deixa um gostinho ainda mais especial. Interlagos é um show à parte e o clima meio maluco acaba sempre dando uma apimentada em todas as provas”, contou piloto Augusto Farfus. “Vamos mostrar para FIA que a gente tem condições de ter o melhor público e a melhor etapa do Mundial de Endurance aqui no Brasil”, completou.

O piloto Nicolas Costa também está na expectativa para chegada da prova. “O público pode esperar um grande evento, um grande espetáculo. A pista de Interlagos por si só historicamente sempre deu grandes espetáculos para nós brasileiros independentemente da categoria por alguns fatores. O traçado contribui muito, o clima muitas vezes instável faz corridas super emocionantes, mas, principalmente, o nosso público incrível. O brasileiro é extremamente apaixonado por automobilismo e deixa isso bem claro”, disse.

Veja abaixo o calendário com a programação das próximas etapas.

Calendário 2024 do Mundial de Endurance FIA

Data / Etapa / País

21/04 – 6 Horas de Ímola – Itália

11/05 – TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps – Bélgica

15/06 – 24 Horas de Le Mans – França

14/07 – Rolex 6 Horas de São Paulo – Brasil

01/09 – Lone Star Le Mans – Estados Unidos

15/09 – 6 Horas de Fuji – Japão

02/11 – BapcoEnergies 8 Horas do Bahrein – Bahrein