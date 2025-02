Carretas de saúde e empreendedorismo chegam a Adamantina

O Estado de São Paulo, através da Secretaria de Políticas para a Mulher, está trazendo para a cidade de Adamantina as carretas de mamografia e empreendedorismo do programa “SP Por Todas“. Até o dia 15 de fevereiro, os moradores terão acesso a uma gama de serviços voltados à saúde, capacitação profissional e apoio jurídico, com o intuito de promover o autocuidado, a autossuficiência financeira e a segurança das mulheres.

As carretas têm a capacidade de atender até 50 mulheres diariamente. A carreta dedicada à mamografia oferece exames que permitem a detecção precoce do câncer de mama, enquanto as carretas de empreendedorismo disponibilizam cursos e workshops focados no desenvolvimento profissional, realizados em parceria com o Sebrae e o Senac. Esta iniciativa representa um avanço significativo das políticas públicas destinadas às mulheres na região. Além disso, os atendimentos da Defensoria Pública também estarão disponíveis nas carretas do SP Por Todas.

A secretária estadual Valéria Bolsonaro enfatizou a importância dessa ação: “Estamos contentes em levar nossos serviços a Adamantina, oferecendo tanto diagnóstico precoce quanto capacitação profissional. Acreditamos que empoderar as mulheres é essencial para garantir saúde, segurança e liberdade financeira”.

Cartilha SP Por Todas

O Governo paulista tem se destacado na implementação de políticas inovadoras para as mulheres, coordenadas pela Secretaria de Políticas para a Mulher e unificadas sob o movimento “SP Por Todas“. Como parte dessa ação, será distribuída uma cartilha que contém informações sobre direitos, programas e serviços disponíveis para as mulheres no estado. O material oferece um panorama completo sobre legislações protetivas, linhas de crédito, aplicativos e outros recursos que visam aumentar a segurança e o bem-estar feminino.

A cartilha pode ser obtida gratuitamente e está disponível no Portal da Mulher Paulista: https://www.portaldamulherpaulista.sp.gov.br/.

Programação das Carretas SP Por Todas: Saúde e Empreendedorismo

Data: 3 a 15 de fevereiro

Local: Rua Ademar de Barros, 200 – Centro, Adamantina (em frente à Biblioteca Pública Municipal Jurema Citeli)

Horário: A partir das 8h

Mamografia:

Segunda a sexta-feira: das 8h às 17h

Sábados: das 8h às 12h (exceto feriados)

Para realizar o exame, mulheres entre 50 e 69 anos devem apresentar RG e cartão do SUS. Aqueles com idade entre 35 e 49 anos ou acima dos 70 precisam levar um pedido médico do SUS junto com RG e cartão do SUS. O atendimento ocorrerá por ordem de chegada, limitando-se a 50 exames diários.

Cursos de Empreendedorismo:

As inscrições para os cursos podem ser feitas através do seguinte link: Inscrição Cursos.