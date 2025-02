Carnaval triplica movimento nos bares e restaurantes da Região

O Carnaval (28 de fevereiro a 3 de março) promete esquentar a folia nos bares e restaurantes da Região. Os estabelecimentos, que têm como tradição promover a festa, garantem triplicar o faturamento em relação a um fim de semana comum. Os locais atraem famílias e a cada ano os empresários inovam e garantem infraestrutura e segurança, sempre com boa comida e bebida.

O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) incentiva o consumo local e a consequente valorização dos estabelecimentos na Região, segundo o presidente Beto Moreira.

“O consumo regional fortalece os negócios, estimula a empresa a inovar, diversificar e melhorar o atendimento. Faz o dinheiro circular no próprio bairro, promovendo o desenvolvimento local, mantendo a renda e preservando os empregos, além de diminuir deslocamentos, gastos com combustível e estacionamento”, enfatizou.

Boteco 5 Esquinas: Carnaval em Santo André

O Boteco 5 Esquinas agitará Santo André no Carnaval 2025. No sábado (1/3), a partir das 13h, será realizada a terceira edição da festa. No local, os foliões terão espaço na área vip e pista premium. E a novidade na gastronomia será o torresmo no cone, além de food trucks.

Desde a edição de 2023, os proprietários Rodrigo Julian, (o Digão) e Vanessa Julian decidiram manter a Folia para o Boteco, que em 2025 promete um evento especial.

“Estamos organizando mais uma vez, e é maravilhoso receber as pessoas aqui conosco. No Carnaval anterior, tivemos quase mil participantes e esperamos acolher ainda mais neste ano. Vamos preparar uma festa linda e familiar para todos”, comentou Digão.

A agitação será garantida com o Bloco do Madruga e as tradicionais marchinhas e música popular brasileira.

Praça Itália-Bar do Alemão: festa antecipada em São Bernardo

Em São Bernardo do Campo, o Praça Itália-Bar do Alemão, antecipa a festa uma semana antes do Carnaval, no dia 23 de fevereiro (domingo), a partir das 11h30.

Pelo sexto ano consecutivo, a concentração acontece na praça em frente ao restaurante. A expectativa é receber um público de cerca de 500 pessoas.

O Bloco Canta pra Descer segue até o Tênis Clube de São Bernardo, um trajeto de 1,4 quilômetro com caminhão de som, DJ e marchas de Carnaval.

A infraestrutura não falta para a animação. “Um carro abastecido com bebidas desce junto com o bloco e também uma Van (veículo comercial leve) como apoio para idosos e pessoas com necessidades especais”, explica o proprietário, Marcelo Mazaro Filli (o Alemão).

“Tradicionalmente, o bloco descia e subia de volta para o restaurante. Neste ano, vamos só descer. Mas isto não impede o nosso grande movimento, que chega a aumentar até 300%. No local, temos buffet quente e frio e churrasco no espeto, além de petiscos e lanches”, garante Alemão.

O evento é tão esperado que o estabelecimento antecipa que não há venda de kit folião no próprio dia do evento. Somente vendas antecipadas com ingresso limitado.

Boteco 5 Esquinas

Bloco do Madruga – 1 de março

Rua Cel. Francisco Amaro, 1 – Centro, Santo André

Telefone: (11) 4427-9402

Praça Itália-Bar do Alemão – 23 de fevereiro



Bloco Canta pra Descer

Praça Itália, 79 – Vila Caminho do Mar

Telefone (11) 4509-9575