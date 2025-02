Sehal reivindica implantação de Parklets em São Bernardo

O presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), Beto Moreira, reuniu-se com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Trabalho e Turismo (Sdect), Rafael Demarchi, com o propósito de levar uma antiga reivindicação dos bares e restaurantes de São Bernardo do Campo: a implantação de parklets, que são a extensão da área de atendimento do bar ou restaurante na via pública. O encontro aconteceu na manhã de quarta-feira, (5), no gabinete municipal.

“Ele (Rafael Demarchi) disse que se trata de um tema já conhecido pela gestão e assumiu o compromisso de dar continuidade à pauta, que é um pedido dos empresários donos de bares e restaurantes na cidade. Em breve vamos nos reunir novamente para tratar do assunto de forma mais detalhada”, disse Beto Moreira.

Para Beto Moreira há uma tendência crescente para essa demanda. “Além do embelezamento do local e boa área de convivência, o espaço aumenta a capacidade de assentos e atende melhor ao público. Ao mesmo tempo em que o comércio também acaba elevando a sua receita. Por isso, buscamos apoio da gestão pública”, explica Beto.

Segundo ele, a necessidade de estar em espaço aberto surgiu com o fim da pandemia e também agrada aos clientes que preferem ficar em locais ao ar livre.

O que é parklet – são mini praças que ocupam o lugar de uma ou duas vagas de estacionamento em vias públicas, uma extensão da calçada que funcionam como um espaço público de lazer e convivência. Podem possuir bancos, mesas, palcos, floreiras, lixeiras, entre outros elementos de conforto e lazer.