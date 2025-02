São Bernardo se prepara para o Carnaval com 21 blocos de rua

O folião batateiro já está em contagem regressiva para a maratona de Carnaval com a volta dos blocos de rua em São Bernardo. O prefeito Marcelo Lima apresentou nesta sexta-feira (14/2) a programação oficial em evento no salão nobre do Paço Municipal. Entre os dias 22 de fevereiro e 8 de março, 21 blocos vão desfilar pelas principais vias da cidade. Serão oito dias de festa.

“O Carnaval é uma importante manifestação cultural, que valoriza a nossa diversidade. Hoje é um dia muito especial para a nossa cidade: a volta oficial dos blocos de rua. Importante ressaltar que não há dinheiro público nesta iniciativa. A Prefeitura entra como apoio em tudo o que os blocos precisarem para desfilar em segurança”, declarou o chefe do Executivo municipal.

Encabeçada pela Secretaria de Cultura de São Bernardo, a ação também é intersecretarial. “Todas as nossas Secretarias estão unidas para proporcionar a melhor experiência para o folião: do reforço no policiamento em toda a extensão dos blocos, passando por atendimento médico diante da onda de calor com a distribuição gratuita de água. Nosso objetivo é ajudar os blocos a fazerem o melhor Carnaval que já fizeram”, acrescentou a titular da pasta, Samara Dinis.

São Bernardo não tinha atividades de Carnaval com apoio da Prefeitura há oito anos. Participam da atividade as secretarias de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura, Saúde, Segurança, Serviços Urbanos, Planejamento e Obras, Assistência Social, Esportes e Lazer e Comunicação.

PROGRAMAÇÃO NO TIKTOK – Quem for curtir o Carnaval de rua de São Bernardo pode acessar os dias, horários e os percursos dos blocos por meio da conta oficial da Prefeitura de São Bernardo no TikTok (@prefsbc, pelo link https://vm.tiktok.com/ZMknJmg15/), lançado também nesta sexta-feira.

BLOCO CARAVANA DA SAÚDE – Um dos blocos tradicionais da cidade é o Caravana da Saúde, que sai às ruas e distribui à população informativos sobre a importância da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST), incentivando a realização de testes para detecção do HIV, Sífilis e Hepatites B e C, além de distribuir mais de 20 mil preservativos para todas as pessoas que estiverem participando e por quem passar pelo bloco. Durante o percurso será apresentado um samba-enredo com letra alusiva ao tema. Essa ação é realizada desde 2010.