Chefe da Casa Civil visita São Bernardo e elogia gestão Marcelo Lima

Em visita de cortesia a São Bernardo, o secretário-chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, Arthur Lima, considerado braço-direito do governador Tarcísio de Freitas, elogiou o trabalho desenvolvido na gestão do atual prefeito Marcelo Lima, reforçando o apoio do Palácio dos Bandeirantes ao município. A agenda se deu no gabinete do Paço, para discutir possíveis parcerias para projetos e programas conjuntos.

Arthur Lima agradeceu o convite do chefe do Executivo municipal e elogiou o início da nova gestão em São Bernardo. “Parabéns pelo trabalho. Fiquei feliz com o que vimos aqui e todo o trabalho que vem sendo feito até agora na cidade. O governador Tarcísio é municipalista, quer que os secretários compareçam nos municípios para conhecer cada realidade e, com isso, melhorar a vida dos cidadãos”, pontuou o secretário.

O encontro, que durou mais de uma hora na Prefeitura, teve como base estreitar o diálogo e alinhamento da relação. Ao término da reunião, o chefe do Executivo de São Bernardo homenageou o integrante do alto escalão de Tarcísio com uma camisa oficial do São Bernardo FC, clube da cidade que disputa a elite do futebol paulista neste ano.

“Dia importante para São Bernardo, com uma visita de cortesia importante do chefe da Casa Civil do Estado. Tivemos um bom diálogo, de entendimento das dificuldades, discutindo avanços para a nossa cidade e à região. São Bernardo já tem registrado novas obras em andamento, investimentos do Estado, por meio do governador Tarcísio, que tem sido um grande parceiro. Agradeço muito ao prestígio da agenda. Para nós, esse apoio é fundamental para termos mais infraestrutura, mobilidade, moradia”, frisou o prefeito Marcelo Lima.

Encontro com deputado federal

No decorrer do dia, o prefeito Marcelo Lima recebeu também a visita do deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança. Durante o encontro, o deputado anunciou a destinação do valor de R$ 1,5 milhão em emendas parlamentares para custeio da saúde da cidade.