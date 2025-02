Marcelo Lima discute melhorias para bares e restaurantes em encontro com comerciantes

Com o objetivo de fortalecer e impulsionar o comércio local da Avenida Kennedy, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, participou de encontro nesta quarta-feira (12/02), no Paço, com comerciantes e empresários da região, reconhecido polo gastronômico e de lazer da cidade. A reunião teve como foco o estreitamento da relação entre o poder público e os estabelecimentos, garantindo um canal aberto para ouvir demandas e discutir iniciativas voltadas ao crescimento econômico e à segurança pública.

A iniciativa visa transformar a região em uma potência do setor. Uma das principais pautas abordadas foi a criação de um plano de desburocratização, permitindo que comerciantes e empresários regularizem suas atividades de maneira mais ágil e eficiente.

O plano visa facilitar processos administrativos, eliminando entraves burocráticos e promovendo um ambiente mais dinâmico para os negócios. Esse projeto será estudado em conjunto para propor um ambiente favorável a todos os comerciantes.

“A parceria entre a Prefeitura e os empreendedores é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Queremos que São Bernardo seja um ambiente favorável para negócios, assegurando mais empregos, renda e qualidade de vida para a nossa população”, destacou o prefeito Marcelo Lima.

Cidade amiga do empreendedor

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude, Rafael Demarchi, a cidade precisa ser um espaço acolhedor para o empreendedor.

“Queremos que cada CNPJ seja tratado com respeito e tenha o suporte necessário para crescer. São Bernardo está de portas abertas para aqueles que geram empregos e fazem a economia girar. Nosso compromisso é tornar a cidade cada vez mais amiga do empreendedor”, afirmou.

O empresário Vinicius Amaral, proprietário de um bar na Avenida Kennedy há mais de oito anos, celebrou a iniciativa.

“É a primeira vez que vejo um encontro como esse, onde realmente ouvimos e somos ouvidos. Essa aproximação é essencial para o desenvolvimento do comércio e para o fortalecimento da nossa região”, destacou.

Segurança reforçada na Avenida Kennedy

A segurança pública foi outro tema central do encontro, especialmente considerando o intenso movimento da Avenida Kennedy nos fins de semana, quando a região se torna um dos principais pontos gastronômicos e de entretenimento da cidade.

O prefeito Marcelo Lima anunciou que a Guarda Civil Municipal (GCM) vai intensificar rondas na avenida e que a Prefeitura já estuda a ampliação do sistema de vigilância com câmeras de reconhecimento facial. Além disso, está sendo avaliada a implantação de novos postos fixos da GCM para garantir mais segurança a comerciantes, clientes e moradores.

“Uma cidade segura é uma cidade próspera. Segurança traz confiança para os negócios, atrai consumidores e fortalece a economia. Estamos empenhados em oferecer as melhores condições para que a Avenida Kennedy volte a ser um grande ponto de encontro, repleto de alegria e lazer”, acrescentou.

O secretário de Segurança, major Topalian, reforçou que a Administração municipal tem um olhar atento para as necessidades dos empreendedores.

“Segurança não é apenas uma questão de proteção, mas também de incentivo econômico. Quando os empresários se sentem seguros, eles investem mais e fazem a cidade crescer”, pontuou.

Modernização para atrair investimentos

Além da segurança e da desburocratização, também foram discutidas ações para modernizar e tornar a avenida ainda mais atrativa para investidores e consumidores.

Entre as iniciativas em estudo, se destacam:

Implantação de parklets , que trariam mais áreas de convivência para o público ;

, que trariam ; Melhorias na logística da região , garantindo um fluxo mais organizado ;

, garantindo um ; Projetos para melhorar a mobilidade urbana, tornando a avenida um espaço mais agradável e atraente para os consumidores.

“O nosso compromisso é transformar São Bernardo em referência econômica. Para isso, precisamos de um comércio fortalecido, inovador e seguro. Vamos trabalhar juntos para devolver à Avenida Kennedy o protagonismo que ela merece”, concluiu o prefeito.

O encontro marcou o início de um diálogo permanente entre o poder público e os comerciantes locais.