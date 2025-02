Transportes Metropolitanos realizam ações de conscientização para uso de preservativo

A Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM) de São Paulo, no Dia Internacional do Preservativo – instituído em 13 de fevereiro, ressalta a importância do uso de preservativo nas relações sexuais. Com o intuito de alertar os passageiros sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a pasta realiza diversas ações ao longo do ano, além de disponibilizar preservativos em diversas estações de metrô e terminais de ônibus intermunicipais.

CPTM

Nesta quinta-feira (13), a Estação Brás da CPTM – que atende as linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira – recebe ação de saúde para a realização de exames para detecção e prevenção de infecções transmissíveis, promovida em parceria com a coordenação do Programa Estadual IST/Aids – Secretaria de Saúde. Durante a atividade, que ocorrerá das 9h30 às 13h30, serão realizados testes rápidos de HIV e sífilis, por meio de punção digital, para diagnosticar precocemente pessoas que não saibam seu status sorológico e distribuição de autotestes de HIV, com espaço reservado para a realização de testagem com ou sem supervisão de um profissional de saúde.

Além disso, no local, será ofertada PrEP – profilaxia pré-exposição ao HIV, destinada a pessoas que possam se expor ao vírus em alguma relação sexual. Haverá também distribuição de preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante. Os profissionais vão aproveitar para dar orientações sobre prevenção a infecções sexualmente transmissíveis (IST).

EMTU

Na EMTU ocorreram 21 ações relacionadas ao tema em 2024, com distribuição de folhetos informativos, testes rápidos no local para HIV, sífilis e hepatites, e testes de HIV para os passageiros levarem para casa. Foram entregues 1,2 milhão de preservativos e 200 mil sachês de gel lubrificante, que ficaram à disposição nos displays instalados nos terminais São Bernardo do Campo, Ferrazópolis, Cecap, Taboão e Vila Galvão.

Metrô

No Metrô, 17 estações oferecem gratuitamente preservativos aos passageiros, facilitando o acesso aos insumos de proteção sexual. Os displays estão disponíveis nas linhas 1-Azul (estações Tucuruvi, Jabaquara, Paraíso e São Joaquim), 2-Verde (estações Consolação e Tamanduateí), 3-Vermelha (estações Vila Matilde, Guilhermina, Arthur Alvim, Tatuapé, Brás, República, Corinthians-Itaquera, Sé e Palmeiras-Barra Funda) e 15-Prata (estações Sapopemba e São Mateus).

A instalação dos displays de preservativos nas estações é parte de uma parceria com o Programa IST/Aids, da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS).