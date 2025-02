São Paulo intensifica ações de prevenção da gravidez na adolescência

Durante a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo anunciou a realização de mais de 46 mil procedimentos contraceptivos de longa duração, além da distribuição de mais de 56 milhões de preservativos. Esta iniciativa reflete o compromisso da Prefeitura em garantir o acesso ao planejamento familiar como um direito assegurado por lei.

De acordo com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as ações visam apoiar os cidadãos a refletirem sobre o momento ideal para a parentalidade, caso desejem assumir essa responsabilidade. Isso inclui a oferta de uma variedade de métodos contraceptivos para homens e mulheres.

Em 2024, foram contabilizados 46.421 procedimentos contraceptivos de longa duração, com destaque para inserções de implantes hormonais (15.667), laqueaduras (10.673), dispositivos intrauterinos de cobre (9.640), vasectomias (7.710) e dispositivos intrauterinos hormonais (2.731).

Além dos procedimentos citados, a rede municipal disponibiliza preservativos internos e externos. A Coordenadoria de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e AIDS reportou a distribuição superior a 56 milhões de preservativos somente em 2024, sendo que 55.275.840 foram destinados ao uso externo e 1.555.838 ao uso interno.

É crucial prevenir gestações inesperadas ou indesejadas, independentemente das circunstâncias ou dos planos pessoais. Os métodos contraceptivos variam em natureza: podem ser reversíveis ou permanentes, diários ou de longa duração, hormonais ou não, com diferentes contraindicações. Os principais métodos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) podem ser acessados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital.

Os preservativos, tanto internos quanto externos, constituem o método de barreira mais utilizado, impedindo o encontro do espermatozoide com o óvulo e proporcionando proteção contra ISTs. Eles são distribuídos gratuitamente nas UBSs.

A pílula anticoncepcional é amplamente utilizada em todo o mundo e representa um avanço significativo na autonomia feminina. As pílulas combinadas contêm estrogênio e progesterona sintéticos, inibindo a ovulação e dificultando a entrada do espermatozoide no muco cervical. É fundamental que as mulheres consultem profissionais para entender as vantagens e desvantagens desse método.

O contraceptivo hormonal injetável é administrado mensalmente ou trimestralmente e atua evitando a liberação de óvulos, tornando o muco cervical mais espesso.

O implante hormonal é um método eficaz e de longa duração que consiste na inserção de um bastão sob a pele do braço da mulher, liberando hormônios que previnem a ovulação.

O Dispositivo Intrauterino (DIU) é um dos métodos mais eficazes disponíveis, especialmente o tipo cobre que provoca uma reação inflamatória que elimina os espermatozoides. Este método não contém hormônios e pode ter uma durabilidade de até dez anos.

O SIU hormonal é similar ao DIU de cobre, mas contém levonorgestrel, sendo recomendado para mulheres que desejam reduzir dores menstruais ou fluxo menstrual.

Laqueaduras e vasectomias são opções cirúrgicas permanentes para controle da natalidade, sendo ambos métodos seguros e eficazes, mas exigem aconselhamento prévio devido à sua natureza irreversível.

A pílula do dia seguinte é disponibilizada como uma alternativa emergencial para evitar gestações indesejadas após relações sexuais desprotegidas. É importante ressaltar que seu uso deve ser ocasional devido aos efeitos colaterais potenciais.

O planejamento familiar se mostra essencial na escolha do método contraceptivo adequado. As UBSs oferecem grupos dedicados ao tema onde são discutidos também direitos sexuais e reprodutivos.

A população pode localizar a unidade de saúde mais próxima através da plataforma Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br.