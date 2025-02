Saiba o preço de cada bebida no Carnaval de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo, em parceria com a Ambev, iniciou nesta quinta-feira (13) a entrega dos kits destinados aos 15 mil vendedores ambulantes que estão credenciados para operar durante os oito dias de celebração do Carnaval na capital paulista, abrangendo tanto as festividades prévias quanto as posteriores.

Além da distribuição dos materiais, a administração municipal divulgou informações sobre os preços das bebidas que poderão ser comercializadas. Assim como nos anos anteriores, apenas os ambulantes autorizados terão permissão para vender produtos durante o evento, e estes devem ser exclusivamente fornecidos pela Ambev, com valores previamente estabelecidos. Para assegurar esta parceria, a empresa investiu R$ 27,8 milhões no patrocínio ao município.

As imagens compartilhadas pela gestão de Ricardo Nunes (MDB) revelam que a cerveja mais acessível será a Brahma Pilsen, que novamente será a marca destaque nos guarda-sóis e demais materiais promocionais da Ambev. O preço será de R$ 10 por duas latinhas de 269ml.

Os preços das bebidas variam conforme a marca: duas latinhas de Brahma Duplo Malte ou Budweiser custarão R$ 12; duas Spaten sairão por R$ 13; uma lata de Becks será vendida a R$ 8; e uma lata de Corona terá o valor de R$ 10. A Budweiser Zero terá um preço fixo de R$ 8.

Os preços e produtos permanecem em grande parte iguais aos do ano anterior. Entre as alterações, destaca-se o aumento no valor da Skol Beats, que passa de duas latinhas por R$ 15 para R$ 16, além da inclusão da Mike’s, uma bebida gaseificada com gin e suco de limão, à linha Beats.

Os produtos da Red Bull agora incluem três sabores, incluindo melancia, e continuam custando R$ 15 cada. Já a água mineral sem gás e as latinhas de Guaraná Antarctica Zero e Pepsi Zero estarão disponíveis por R$ 5.

Nos últimos carnavais, equipes da prefeitura têm realizado fiscalizações para garantir que os ambulantes estejam operando com credenciamento regular e comercializando apenas os produtos autorizados pela Ambev, sob pena de apreensão dos itens não permitidos.

Conforme informado pela gestão municipal, os 15 mil vendedores ambulantes credenciados para o Carnaval de Rua 2025 já começaram a receber um kit contendo credenciais, coletes, guarda-sóis e isopor. Os comerciantes cadastrados participarão de treinamentos e terão acesso à pré-venda dos produtos com condições especiais.

A administração Nunes também destacou que foram investidos mais de R$ 42,5 milhões em infraestrutura e produção para garantir o sucesso da festa deste ano, que contará com a participação de 767 blocos inscritos.