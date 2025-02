Carnaval do Mauá Plaza Shopping terá diversão gratuita para toda a família

O Mauá Plaza Shopping está preparando um Carnaval especial para as famílias que permanecerão na região durante o feriado. De 1º a 4 de março de 2025, o shopping oferecerá uma programação gratuita com baile temático, trio elétrico, make de carnaval e abadás para as crianças inscritas e repleta de alegria para crianças (de 2 a 12 anos) e seus acompanhantes.

Pensando em oferecer uma experiência única e acessível para quem deseja aproveitar o Carnaval em um ambiente seguro e confortável, o Mauá Plaza preparou uma programação repleta de atividades que promovem a interação entre pais e filhos. O objetivo é proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família.

Programação especial para as crianças



No sábado (01/03) e na terça-feira (04/03), os pequenos poderão participar de um animado Baile de Carnaval, além de desfrutar de uma sessão de cabelos e makes de carnaval, das 14h às 19h. Já no domingo (02/03) e na segunda-feira (03/03), um mini trio elétrico percorrerá o shopping, saindo da frente da loja Cacau Show Mega Store em dois horários: às 15h e às 17h. As crianças inscritas ganharão abadás para entrar no clima da festa e acompanhar o trio com supervisão de monitores.

A retirada gratuita do abadá deverá acontecer uma hora antes do evento, ou seja, para a turma das 15 h o responsável deverá retirar o abadá às 14h00, e para a turma das 17h, às 16h30.

Como participar? As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do link da Flugo, disponibilizado no site e nas redes sociais do Mauá Plaza Shopping. Há um limite de vagas por dia: https://flugo.com.br/p/maua.plaza

Sábado (01/03): 300 crianças (50 crianças por hora)

300 crianças (50 crianças por hora) Domingo (02/03): 200 crianças (100 a cada saída do trio)

200 crianças (100 a cada saída do trio) Segunda-feira (03/03): 150 crianças (75 por saída do trio)

150 crianças (75 por saída do trio) Terça-feira (04/03): 300 crianças (50 a cada hora)

Cada atividade terá duração de aproximadamente 50 minutos. Para o mini trio elétrico, a retirada do abadá deverá ser feita 30 minutos antes do início da atividade.

Segurança e conforto para toda a família

O evento é aberto ao público e totalmente gratuito. Todas as crianças deverão estar acompanhadas de um responsável maior de 18 anos durante toda a programação. O objetivo é garantir um ambiente seguro e acolhedor para que as famílias possam curtir o Carnaval com tranquilidade e muita diversão.

“Nosso objetivo é criar uma experiência inesquecível para as famílias que escolherem passar o Carnaval conosco. Pensamos em cada detalhe para garantir diversão e segurança, proporcionando momentos de interação entre pais e filhos em um ambiente acolhedor e animado“, afirma Ariane Oliveira, gerente de marketing do Mauá Plaza Shopping.

