‘Trio da Folia ABC’ é atração de Carnaval no Shopping ABC

Em mais um ano, o Shopping ABC prepara a folia com muita diversão em família durante o Carnaval! O ‘Trio da Folia ABC’, como o próprio nome já o apresenta, traz um mini trio elétrico exclusivo, temático e instagramável, que percorre os corredores do empreendimento com muita música e brincadeiras para os foliões.

Acompanhado de artistas, a atração começa com um ‘esquenta’ nos dias 22 e 23 de fevereiro e segue nos dias 1, 2, 3 e 4 de março, sempre às 14h30, 16h30 e 18h30, com ponto de encontro no Piso 2, ao lado da C&A.

Para deixar a festa mais colorida e caracterizada, o shopping ainda prepara abadás para todos entrarem no clima. A retirada é gratuita com quantidade limitada de 4 abadás por CPF, então, é necessário que o folião resgate o cupom no aplicativo do shopping (a partir do dia 18 de fevereiro) e apresente o QR Code no balcão do SAC, Piso 2, com distribuição sempre nos dias que antecedem o evento. Ou seja, os clientes podem garantir os abadás, personalizar do jeito que quiserem em casa e usarem nos dias da festa!

Além disso, quem precisar fazer aquele retoque nos dias de folia é possível contar com o apoio do shopping. Isso porque, o empreendimento oferece uma estação de caracterização, próxima ao ponto de encontro, na qual, uma hora antes de cada parada carnavalesca, os foliões podem se enfeitar com adereços tradicionais da época como glitters, pedrarias e sprays coloridos.

“É muito importante proporcionarmos momentos que criam memórias em família. Com atividades lúdicas, divertidas e criativas, o shopping segue sendo ponto de encontro de entretenimento para todas as idades aproveitarem, fazendo, inclusive, com que o Carnaval fique ainda mais especial”, celebra Flavia Tegão, gerente de marketing do Shopping ABC.

Serviço

‘Trio da Folia ABC’ no Shopping ABC

Datas: 22 e 23 de fevereiro/ 1, 2, 3 e 4 de março

Horários fixos: 14h30, 16h30 e às 18h30

Ponto de encontro: Piso 2 – ao lado da C&A

Cupons disponíveis a partir do dia 18 de fevereiro.