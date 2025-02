Mauá Plaza Shopping lança campanha “3 Dias de Loucura” com descontos e ativações especiais

Os tradicionais “3 Dias de Loucura” do Mauá Plaza Shopping acontecem de 21 a 23 de fevereiro de 2025 e prometem descontos imperdíveis em diversas lojas. A campanha traz promoções imperdíveis e experiências interativas para tornar as compras ainda mais divertidas.

De acordo com Ariane Oliveira, gerente de marketing do Mauá Plaza, o objetivo da campanha é impulsionar as vendas e criar uma experiência diferenciada para os visitantes. “Queremos tornar a experiência de compra mais dinâmica e envolvente, transformando o shopping em um verdadeiro festival de descontos e interação”, destaca Ariane.

Com o conceito “Descontos de cair o queixo!”, a campanha contará com forte presença digital e ativações interativas e cobertura das ofertas nas redes sociais, em tempo real, por um time estrelado de influenciadores parceiros do Mauá Plaza, como o @semreceita e @vlogdopaisolo.

Durante o evento, os visitantes poderão interagir com um paredão instagramável, ao lado do Habib’s, com o tema “3 Dias de Loucura”, incentivando a participação nas redes sociais. Além disso, o espaço contará com apresentações especiais de escolas de dança e artes da região, proporcionando momentos de cultura e entretenimento ao público.

Confira a programação:

Sábado – 22/02

14h – Chácara das Flores – Dança do ventre, folclore árabe, Ballet, jazz e danças urbanas

15h00 – Layla Ballet – Ballet e jazz

16h00 – Espaço de Dança Vanessa Ribeiro – Jazz Dance (Infantil/Juvenil/Adulto) / Ballet (Adulto/Infantil) / Dança Cigana (Adulto)

17h00 – Studio K Fitness – Ballet, jazz, danças urbanas e flashback

18h00 – Associação Esperança Nova Mauá – Ballet e jazz

Domingo – 23/02

14h00 – Estúdio de Dança Júlia Santana – Ballet Clássico

15h00 – Academia de Dança Viola – Ballet, Jazz e Ritmos

16h00 – Cia Zahara – Dança do ventre e danças árabes

17h00 – Aline Matos

Os consumidores interessados em aproveitar a campanha devem se atentar ao horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, das 14h às 20h.