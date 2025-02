Shopping Parque da Cidade promove Bailinho infantil com muita diversão

O Carnaval em família tem encontro marcado no dia 1º de março no Shopping Parque da Cidade, lifecenter localizado na zona Sul de São Paulo. Nesta data, a folia vai tomar conta do espaço com o tradicional Bailinho de Carnaval, evento aberto ao público e gratuito, que contará com atrações musicais, maquiagem artística e desfile de fantasias.

Para deixar a celebração ainda mais divertida, o shopping realizará, nos dias 22 e 23 de fevereiro, a Oficina de Adereços de Carnaval para crianças de 03 a 12 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, onde será possível criar máscaras e tiaras personalizadas que poderão ser usadas no Bailinho de Carnaval e em outras festividades.

“Planejamos dois fins de semana repletos de alegria. Nosso objetivo é proporcionar diversão e momentos especiais, especialmente para os pais que buscam um local seguro e acolhedor para aproveitar com seus filhos”, destaca Neliana Pucci, gerente de Marketing do Shopping Parque da Cidade.

Para garantir a folia com segurança, os pequenos deverão estar acompanhados de um responsável. Os animais de estimação também são bem-vindos e podem aproveitar toda a estrutura pet friendly do shopping.

Serviço:

Oficina de Adereços de Carnaval – Shopping Parque da Cidade

Quando: 22 e 23/2

Horário: das 14h às 18h

Local: piso térreo – praça central

Entrada gratuita



Bailinho de Carnaval – Shopping Parque da Cidade

Quando: 1/3

Horário: das 13h às 16h

Local: piso térreo – praça central

Entrada gratuita