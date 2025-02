Central Plaza Shopping da Vila Prudente traz programação de Carnaval para a família

Chegou a época de Carnaval! A maior festa popular do país desembarca no Central Plaza Shopping, principal centro de compras e entretenimento da Vila Prudente. Entre os dias 01 e 04 de março, haverá uma programação especial na Praça de Eventos, das 15h às 20h, que promete muita animação para toda a família curtir a folia.

Com uma agenda de atrações animadas que promete divertir as crianças e os adultos, o Carnaval chega com muita música com DJ, bloquinhos, kit folia e tattoos para os pequenos.

Confira as atrações:

Durante todos os dias de evento, haverá um Bailinho de Carnaval com DJ, das 15h às 20h, para não deixar ninguém parado e se jogar na dança. Nos dias 01 e 03, com entradas às 16h, 18h e 20h, o Bloco Baú do Pirata chega para elevar o clima de Carnaval com a criançada. Já nos dias 02 e 04, o Bloco Gente Miúda, um dos maiores blocos de rua voltado para o público infantil, chega para animar a festa com músicas infantis em ritmos de Carnaval às 17h e 19h.

E para todos entrarem no clima, haverá a entrega do kit folia pra crianças de 03 a 12 anos, além de tattoo alegria para crianças de 01 a 12 anos. Os adultos também ganharão máscaras carnavalescas para se divertirem. Os itens terão estoques limitados por dia.

Não perca essa programação! Anote na agenda e venha viver a alegria do Carnaval com toda a família no Seu Grande Vizinho. Diversão no Central Plaza, “Tá em Casa”!

Serviço:

Central Plaza Shopping – Carnaval Family Central PlazaEndereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente

Local: Praça de Eventos

Datas: 01 a 04 de março

Horários: Das 15h às 20h

Programação:

Bloco Baú do Pirata – Dias 01 e 03 às 16h, 18h e 20h

Bloco Gente Miúda – Dias 02 e 04 às 17h e 19h

Kit Folia e Tattoo Alegria – todos os dias (estoque limitado)

Bailinho com DJ – todos os dias

Estacionamento gratuito por 2 horas