Carnaval de São Caetano é sucesso de público no parque Chico Mendes

Alalaôôô, mas que calooor! O Carnaval 2025 de São Caetano do Sul mais uma vez é sucesso de público, com a participação estimada de cerca de 10 mil pessoas em dois dias de muita festa para pessoas de todas as idades. Organizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, o evento concentrou-se no Espaço Verde Chico Mendes, no último fim de semana (sábado e domingo, 1º e 2 de março), no ritmo das marchinhas, com direito a confete, serpentina, spray de espuma e, claro, banho no chafariz interativo do parque, com famílias inteiras se refrescando do calor junto da criançada.

Com entrada solidária, a festa arrecadou aproximadamente 1 tonelada de alimentos, destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município. No quesito segurança, o evento também foi digno de nota 10: segundo a GCM (Guarda Civil Municipal) não houve registros de ocorrências relevantes.

Camila Zanon, Secretária de Cultura de São Caetano, no primeiro grande evento à frente da Pasta, afirma: “o Carnaval 2025 é uma festa de caráter familiar, de resgate das tradições dos antigos carnavais, com as tão queridas marchinhas, em que o público de todas as idades sente-se acolhido e parte desse grande festejo popular”. Camila também parabeniza a equipe que trabalhou no evento, pelo entrosamento e organização das atividades.

Fabinho Zabumbão é integrante da Bandinha da Colombina, que se apresentou no domingo. Participando com a formação pela primeira vez do carnaval da cidade, Zabumbão é parte da história da Bandinha, que teve seu início em 1982, na comunidade São Remo, no bairro do Butantã, em São Paulo:

“Em 1987, então com oito anos, eu acompanhava o carnaval da Bandinha, que foi fundada pelo Juscelino Cocada. Até 1992 brincávamos o tradicional carnaval pelas ruas, que eram de terra ainda. No final do ano passado, tive uma inspiração, uma lembrança desses tempos. Aí a Bandinha da Colombina veio na minha cabeça para fazer esse resgate. Então, a trouxemos ao Carnaval de São Caetano para mostrar ao público o nosso carnaval, com repertório diversificado, que une as marchinhas ao samba e axé”, conta Fabinho, que trabalhou por 15 anos com Dominguinhos e o considera o seu padrinho musical. “A Bandinha me abraçou este ano e espero que seja o primeiro de muitos carnavais”, completa.

Oficinas e food trucks

Enquanto mostrava às crianças como produzir um colar estilo havaiano a partir de materiais recicláveis, a arte-educadora Márcia Tuskenis, no ramo do artesanato e das artes visuais há 35 anos, conta sobre a receptividade da oficina livre, parte da programação do Carnaval:

“As crianças estão bastante interessadas e participativas. Embora o colar seja um adereço simples, fácil de fazer, adaptamos os materiais para dar mais segurança e também para que as crianças possam ir enfeitadas para o chafariz sem estragar a sua produção.”

Ela acrescenta: “O ambiente aqui é muito familiar, é perceptível que as pessoas estão se divertindo. A gente também vê muita segurança no parque. Estamos ouvindo muitos elogios sobre a organização da festa, a infraestrutura do parque, e em especial sobre as nossas oficinas, o que é muito gratificante”.

Vítor Flausino, da Flausino Beauty, faz pintura facial. A maquiagem temática para o público infantil, que é sempre um sucesso nos carnavais da cidade, atraiu dezenas de pessoas para o quiosque das oficinas, que faziam fila para exibir no rosto motivos carnavalescos.

“Sou formado em artes cênicas e participei de um grupo de palhaços que tinha uma banda. Dentre as atividades do nosso grupo, fazíamos pinturas faciais, que representam muito a ludicidade, o brincar. Nossos produtos e materiais são específicos para crianças: usamos tinta hipoalergênica e pinceis macios, que não irritam a pele”, explica Flausino.

Ele pontua: “este espaço (o quiosque) é grande, nos protege bem do sol, então é bom tanto para quem está trabalhando, como para o público, que consegue aguardar a sua vez de uma forma mais confortável. A criançada ama o carnaval porque é a festa do brilho, da cor, da diversão. Por isso, é importante o cultivo de espaços como este, saudáveis e seguros para os pequenos poderem curtir”.

O Carnaval 2025 concretizou também a oportunidade para 13 food trucks e 2 carrinhos-gourmet comercializarem lanches, petiscos e porções dos cardápios mais variados, além de chopes artesanais, no parque considerado cartão-postal da cidade.

Nas palavras do empresário e Analista de Atendimento do Sebrae, Danilo Oliveira, desde 2018 com o food truck de chopp Pérola Negra: “compro do pequeno e revendo, é o que pratico e ensino no Sebrae. E a demanda está ótima, gosto de trabalhar com pessoas.” Por sinal, com a alta temperatura, não faltou gente no Pérola Negra para apreciar um bom chopp gelado.

Daiene Moretto, que curtia o carnaval com a família, enquanto aguardava a atração de encerramento da festa, o Baile do Bloco do Madruga, subir ao palco, declara: “No carnaval, a gente esquece os problemas. É descontração. É alegria. E essa festa hoje resgata a essência dos carnavais antigos, integrando toda a família. Trazemos as crianças tranquilamente, todo mundo se diverte, cai na folia.”

Kennedy Food Fest

E ainda dá tempo de aproveitar o carnaval em São Caetano! O evento Kennedy Food Fest Especial Carnaval acontece hoje (3/3, até as 22h) e amanhã, 4 (terça-feira), das 12h às 20h. A atividade, que também é realizada pela Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, ocorre na Praça dos Imigrantes, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Benito Campoi, no bairro Olímpico, em São Caetano. O local tem food trucks variados com diversas opções gastronômicas, espaços de lazer para as famílias e atrações culturais.



Crédito:Ricardo Quiles / GCM PMSCS

Crédito: Paulo Cesar Ribeiro

Crédito: Paulo Cesar Ribeiro

Crédito: Paulo Cesar Ribeiro

Crédito: Samuel Tchalla

Crédito: Paulo Cesar Ribeiro