“Carnaval Tropical” anima o ParkShopping São Caetano

A folia está garantida no ParkShopping São Caetano com o evento “Carnaval Tropical”. Entre os dias 01 e 04 de março, o shopping terá uma programação completa, cheia de alegria e muita diversão para toda a família!

O Bailinho de Carnaval será a atração principal, com uma bandinha superanimada que irá percorrer os corredores do shopping, tocando as tradicionais marchinhas e outros hits infantis em ritmo de Carnaval. As saídas estão programadas para 13h, 15h, 17h e 19h na Praça de Eventos. No local, os participantes também poderão retirar um Kit Folia, mediante resgate no APP Multi.

Para entrar ainda mais no clima da festa, os nossos pequenos foliões poderão soltar a criatividade na Oficina de Customização de Abadá, que acontece diariamente, das 12h às 20h, no Salão de Festas da Hotzone, além de completar o visual com cabelo e maquiagem temáticos no Camarim, localizado na Praça de Eventos. E os cachorrinhos também podem fazer parte da festa, basta resgatar uma bandana pet no APP Multi.

O kit folia e a bandana pet, estão sujeitos ao estoque. Para participar das oficinas de Abadá e Camarim, é necessário resgatar o ingresso no APP Multi, sujeito a lotação.

Serviço: Carnaval Tropical no ParkShopping São Caetano

Período: 01 a 04 de março de 2025

01 a 04 de março de 2025 Bailinho de Carnaval Itinerante: 13h, 15h, 17h e 19h. Ponto de partida: Praça de Eventos. Resgate o Kit Folia pelo APP Multi .

13h, 15h, 17h e 19h. Praça de Eventos. Resgate o pelo . Oficina de Customização de Abadá: Das 12h às 20h todos os dias, no Salão de Festas da Hotzone . Mediante resgate de ingresso no APP Multi e sujeito a lotação.

Das 12h às 20h todos os dias, no . Mediante resgate de ingresso no e sujeito a lotação. Camarim para Cabelo e Maquiagem: Das 12h às 20h na Praça de Eventos. Mediante resgate de ingresso no APP Multi e sujeito a lotação.

ParkShopping São Caetano

Local: Alameda Terracota, 545, bairro Cerâmica, São Caetano do Sul/SP.

Horário de funcionamento do shopping: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.