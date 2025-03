São Caetano reforça segurança e orienta foliões e viajantes para o Carnaval

O Carnaval está chegando, e com ele a expectativa de muita animação e festa em São Caetano do Sul. Para garantir que a folia ocorra com tranquilidade e segurança, a SESEG (Secretaria Municipal de Segurança), em conjunto com a GCM (Guarda Civil Municipal), a Polícia Militar e a Polícia Civil, reforça seu compromisso com a proteção da população durante o período de festividades, que começa neste sábado (1/3) e segue até a Quarta-Feira de Cinzas (4/3). Além disso, a Secretaria de Segurança divulga orientações essenciais para quem vai curtir o Carnaval na cidade ou viajar durante o feriado.

Durante os dias de folia, a cidade contará com um reforço estratégico no policiamento, garantindo a segurança dos foliões e a ordem pública por meio da Operação Carnaval. A GCM estará presente em pontos estratégicos, como principais vias, praças e áreas de concentração de público, enquanto a Polícia Militar atuará em conjunto para assegurar a proteção de todos. A Polícia Civil também manterá plantões para atender eventuais ocorrências. Além disso, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) estará em operação contínua, monitorando a cidade por meio do sistema de videomonitoramento, o que permitirá uma resposta ágil a qualquer situação de risco.

Para quem vai aproveitar o Carnaval na cidade, a SESEG orienta a evitar carregar objetos de valor, como anéis, correntes, carteiras e celulares. Caso seja necessário levar esses itens, é recomendado mantê-los em bolsos laterais ou frontais com fechos de velcro ou botões, nunca no bolso de trás. Outra dica importante é preferir andar em grupo e em locais movimentados, evitando ruas desertas. A atenção ao ambiente ao redor também é fundamental: em caso de qualquer atitude suspeita, é essencial acionar imediatamente as forças de segurança. Para quem utiliza transporte por aplicativo, a recomendação é conferir as informações do veículo e do motorista antes de embarcar e nunca entrar em um carro que não tenha sido solicitado pelo próprio aplicativo.

Já para os moradores que pretendem viajar durante o feriado, a Secretaria de Segurança reforça uma série de cuidados para garantir a proteção da residência e a segurança no trânsito. Ao pegar a estrada, é fundamental utilizar o cinto de segurança e garantir que todos os passageiros façam o mesmo, além de realizar uma revisão completa do veículo antes da viagem. É importante ter em mãos os documentos do carro e de todos os ocupantes, respeitar rigorosamente a sinalização de trânsito e evitar distrações ao volante.

Em casa, algumas medidas simples podem evitar problemas. Apague todas as luzes ao sair e, se possível, instale temporizadores para que algumas lâmpadas acendam automaticamente, criando a impressão de que há alguém no local. Desligar a campainha também é uma forma de evitar que pessoas mal-intencionadas percebam a ausência dos moradores. Ferramentas, escadas e outros objetos que possam facilitar o acesso à residência devem ser guardados, e é essencial retirar da tomada aparelhos eletrônicos e fechar o registro de gás para prevenir acidentes. Certifique-se de que portas e janelas estão devidamente trancadas e evite deixar cadeados pelo lado de fora.

Outra recomendação importante é não compartilhar detalhes da viagem em redes sociais até o retorno, para não evidenciar que a casa está vazia. Peça para um vizinho ou amigo recolher a correspondência, evitando sinais de ausência, e oriente-os a entrar em contato imediatamente com a polícia caso percebam movimentações suspeitas.

Em situações de urgência e emergência, a população de São Caetano do Sul pode contar com o telefone 0800 7000 156 para acionar as forças de segurança. A Prefeitura reforça que a colaboração de todos é fundamental para um Carnaval seguro e tranquilo, tanto para quem vai curtir a folia na cidade quanto para os viajantes. Com essas orientações e o reforço no policiamento, a administração municipal busca garantir que o feriado seja marcado por alegria e segurança para todos.