São Caetano dá início à Operação Carnaval com reforço de policiamento durante a folia

A Prefeitura de São Caetano do Sul, em integração com as forças de segurança do Estado de São Paulo, deu início à Operação Carnaval, que tem como objetivo reforçar o policiamento nas ruas da cidade durante os dias de folia.

A Operação Carnaval, iniciada nesta quarta-feira (26/2), vai destacar 160 agentes diariamente para patrulhamento em todo o município. As ações integradas contam com a GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar, Polícia Civil e Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) de São Caetano.

“O Carnaval de São Caetano do Sul, no que tange à segurança, começou nesta quarta-feira e só vai terminar na Quarta-feira de Cinzas. Todos os dias teremos 160 agentes das forças de segurança nas ruas da cidade, levando segurança e aumentando o sentimento de tranquilidade para nossos moradores e isso devemos às Polícias Militar e Civil e à Guarda Civil Municipal”, disse o prefeito Tite Campanella.

O secretário de Segurança, Lourival dos Santos Silva, afirmou que a Operação Carnaval tem como intuito assegurar a tranquilidade do morador de São Caetano, seja aquele que queira curtir o Carnaval nas ruas da cidade como aqueles que optam pelo descanso, minimizando as ocorrências de roubos e furtos.

“Podemos garantir ao morador de São Caetano que não faltarão esforços para que todos tenham dias de muita tranquilidade, paz e alegria. Com certeza, vocês podem contar com a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, além de agentes da Mobilidade Urbana, e demais agentes que compõem as Forças de Segurança”, garantiu.

Ao todo, durante os sete dias de operação, 1.200 agentes serão destacados. O início da atividade contou com reforço de 40 viaturas (entre carros e motocicletas) e já realizou duas blitze em rotas usadas por criminosos para fugir da cidade.