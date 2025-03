Carnaval: Mais de 60 blocos agitam a capital paulista nesta segunda-feira (3)

A segunda-feira de Carnaval em São Paulo promete ser uma celebração vibrante, com mais de 60 blocos oficiais se preparando para desfilar pelas ruas da cidade. Entre os destaques está Pabllo Vittar, que subirá ao trio elétrico no Obelisco do Parque Ibirapuera, acompanhada da artista iraniana Sevdaliza e das Irmãs de Pau.

Pabllo, conhecida por sua presença de palco marcante, será uma das principais atrações do dia, com a concentração do seu bloco prevista para as 13h. Sevdaliza, famosa pelo sucesso “Alibi”, uma colaboração que inclui também a cantora francesa Yseult, promete trazer ainda mais energia ao evento, especialmente considerando que essa música figurou entre as mais tocadas mundialmente em 2024.

Antes do desfile de Pabllo, o bloco Vou de Táxi iniciará suas atividades às 10h, também no Obelisco. Para aqueles que desejam começar o dia com um café da manhã animado, a Charanga do França se concentrará às 9h. Este bloco, que cresceu significativamente nos últimos anos, segue o estilo fanfarra e não utiliza trio elétrico, atraindo multidões para as ruas de Santa Cecília.

Outro bloco notável é o Unidos do Swing, que se apresentará na Avenida São João às 13h, seguindo um formato semelhante ao da Charanga do França. Enquanto isso, o bloco Lua Vai levará grandes clássicos do pagode para a Avenida Marquês de São Vicente.

Confira abaixo alguns dos destaques da programação para a segunda-feira: