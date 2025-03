Blocos agitam o Rio de Janeiro nesta segunda-feira (3)

O Carnaval de 2025 no Rio de Janeiro promete ser memorável, com a participação de aproximadamente 51 blocos oficiais nas ruas da cidade nesta segunda-feira, 3 de março. Entre os destaques do dia estão o famoso Sargento Pimenta, que se apresentará no Aterro do Flamengo, na altura da Glória, atraindo um público estimado em mais de 80 mil foliões, com início programado para as 8h.

Outro bloco que deve chamar a atenção é o Vem Cá Minha Flor, localizado na Avenida Marechal Âncora, no Centro. Com uma proposta divertida e colorida, o evento espera receber cerca de 30 mil participantes, com performances dos característicos pernaltas floridos.

A Dinos Associação Carnavalesca também é uma atração a não perder. O bloco estará presente no Largo São Francisco de Paula, no Centro do Rio, a partir das 12h, prometendo animação para mais de 10 mil foliões.

Além dessas atrações principais, outros blocos como Que Pena Amor (Centro), Corre Atrás (Leblon) e Banda do Riviera (Barra da Tijuca) também estarão animando as ruas cariocas ao longo do dia.

Para facilitar a programação dos foliões, a seguir está uma tabela com os horários e locais de concentração de cada bloco, permitindo que os participantes planejem seu roteiro durante este pré-carnaval:

Principais Blocos desta segunda-feira (3):

Dinos Associação Carnavalesca

Concentração: 12h

Local: Largo de São Francisco De Paula S/N, Centro

Bloco Corre Atrás

Concentração: 7h

Local: Av. Delfim Moreira, 1111 – Leblon

Vem Cá Minha Flor

Concentração: 8h

Local: Av. Mal. Câmara, 196-216 – Centro

Que Pena Amor

Concentração: 7h

Local: Praça Mario Lago – Centro (Buraco Do Lume)

Comuna Que Pariu!

Concentração: 15h

Local: Av. Henrique Valadares, 28 – Centro

Bloco Seu Largato Mama de Campo Grande

Concentração: 15h

Local: R. Itápolis, 7 – Campo Grande

Bloco A Rocha da Gávea

Concentração: 9h

Local: R. Jardim Botânico, 733 – Lagoa

Banda do Riviera

Concentração: 15h

Local: Rua Rosalina Brand, 200 – Barra Da Tijuca

Bloco do Sargento Pimenta

Concentração: 8h

Local: Av. Infante Dom Henrique, 75 – Glória

Fundição dos Blocos

Concentração: 15h

Local: R. dos Arcos, 24 – Centro

Aproveite as festividades e mergulhe na folia deste que é um dos maiores eventos culturais do Brasil!