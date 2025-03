Xamã agita o Rio de Janeiro com o Bloco do Malvadão 

O Bloco do Malvadão, comandado por Xamã, agitou o Rio de Janeiro na noite de ontem (28). O artista transformou o MAM RIO em um grande palco carnavalesco, levando a energia vibrante do seu bloco para a cidade.

Com participações especiais de peso, como a Bateria da Grande Rio, Duquesa, BTrem, Cynthia Luz, Major RD, Leall, Nochica e MC Estudante, a apresentação se tornou uma celebração de ritmos e influências que manteve a energia da noite lá em cima. A mistura perfeita de sons e a interação de todos os artistas presentes garantiram um espetáculo de tirar o fôlego.

O repertório de Xamã não deixou ninguém parado, com sucessos autorais e releituras de clássicos que influenciaram sua formação artística e fazem parte da memória carnavalesca do país, como “Flor do Reggae”, de Ivete Sangalo e “Minha Pequena Eva”, da Banda Eva. Claro, o freestyle não ficou de fora.

Xamã consolidou sua posição como um dos maiores nomes do rap nacional, somando bilhões de streams e atingindo o topo das paradas do Spotify. Além disso, sua carreira inclui a recente conquista de um Grammy Latino e o sucesso em outras áreas, como na televisão e no streaming. Com sua atuação em novelas, como ‘Renascer’ e a recente participação em ‘Justiça 2’, o cantor continua a expandir seus horizontes, mas nunca deixando de realizar shows memoráveis em grandes palcos, como no Lollapalooza Brasil e no Rock In Rio. O Bloco do Malvadão no Rio de Janeiro se confirmou como mais um marco na trajetória vitoriosa de Xamã.