Carnaval de Paranapiacaba é opção para foliões curtirem a festa na natureza e perto de SP

Com mais de 50 anos de história, o Carnaval de Paranapiacaba é um dos eventos mais tradicionais da região do ABC Paulista. Trazendo consigo toda a riqueza cultural da vila e o clima nostálgico das primeiras festas realizadas no Clube União Lyra Serrano, em 2025, a festa promete mais uma vez reunir famílias e foliões no carnaval, com uma programação diversificada, marchinhas e fantasias irreverentes, tendo como cenário a beleza natural da Serra do Mar.

De 01, 02 e 04 de março de 2025, das 14h às 18h, no coreto do Clube União Lyra Serrano, com entrada gratuita, acontecem as apresentações da Banda Caxambu, que desde os anos 80 embala os carnavais da vila com suas tradicionais marchinhas. Formada por moradores locais, a banda é um verdadeiro ícone da festa, mantendo viva a memória e a cultura do carnaval de Paranapiacaba. Diversão garantida para o público de todas as idades, com um ambiente acolhedor e alegre para toda a família.

Outra atração emblemática é o tradicional desfile do Bloco das Bruacas, que acontece no dia 03 de março. Criado nos anos 90, o bloco é um dos momentos mais aguardados, quando foliões se fantasiam de maneira irreverente, explorando as fantasias mais criativas.

A concentração do bloco acontece às 13h no Bar do Campo, e o percurso se estende pelas principais ruas da vila, encerrando a festa no coreto do Clube União Lyra Serrano, às 18h. A participação é gratuita e livre para todas as idades.

Além das atrações musicais e do desfile, durante os dias de carnaval, o Antigo Mercado se transforma em um ponto de encontro para quem deseja conhecer mais sobre a cultura local. A Feira Caminhos do Cambuci, que ocorre das 10h às 16h, traz produtos típicos, artesanato local e uma série de atrações para a criançada, como pintura facial. É mais uma forma de vivenciar a tradição e apoiar os pequenos negócios da região.

E a solidariedade também faz parte do espírito do carnaval de Paranapiacaba. A organização convida os foliões a aproveitarem a festa e também contribuir com a campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene pessoal para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social da Vila e região.

Com sua atmosfera histórica e construções centenárias, Paranapiacaba é um dos patrimônios culturais mais importantes do ABC. Em meio à natureza e com um clima acolhedor, o carnaval da vila é uma alternativa interessante para quem quer viver a folia sem sair de São Paulo.

As ações fazem parte do projeto “Carnaval Paranapiacaba 2025”, realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) em parceria com a Prefeitura de Santo André via Secretaria de Cultura, e com apoio da Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense.

Sinopse: O Carnaval de Paranapiacaba celebra mais de 40 anos de tradição com a animada Banda Caxambu e seu icônico Bloco das Bruacas. A festa promove uma verdadeira imersão cultural com marchinhas, fantasia e muita alegria para toda a família. Em meio à beleza natural da Serra do Mar, a Vila de Paranapiacaba oferece um divertido carnaval, com uma programação diversificada que percorre o cenário encantador deste patrimônio histórico e cultural, um dos mais importantes do ABC. Uma opção imperdível para quem busca diversão perto de São Paulo.

Apresentação da Banda Caxambu no coreto do Clube União Lyra Serrano

Quando: 01, 02 e 04 de março de 2025 (sábado, domingo e segunda-feira) – Horário: 14h às 18h

Onde: Coreto do Clube União Lyra Serrano – Avenida Antonio Olinto s/n – Vila de Paranapiacaba – Santo André – SP

Bloco das Bruacas (Banda Caxambu)

Quando: 03 de março de 2025 (terça-feira) – Horário: 13h às 18h

Onde: Concentração a partir das 13h no Bar do campo (Avenida Fforde 528) e percurso pelas principais ruas da vila com encerramento no coreto do Clube União Lyra Serrano às 18h

Grátis – Classificação Livre

Como Chegar: De transporte público: Utilize o trem da CPTM com destino a Rio Grande da Serra e, ao descer na estação, pegue o ônibus (linha 424 EMTU) até Paranapiacaba. Também há opção de ônibus partindo de Santo André.

De carro: Acesso pela Rodovia Deputado Antonio Adib Chammas (SP-122). Chegue cedo, pois a vila tem poucas vagas de estacionamento.

Importante: A organização do evento reforça a importância do uso do transporte público, visto que o número de vagas para estacionar na vila é limitado. Evite estacionar em locais proibidos para não ser multado.



