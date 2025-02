Associação Caminhos do Cambuci recebe Certificação como Ponto de Cultura

A Associação Caminhos do Cambuci de Santo André, com sede em Paranapiacaba, recebeu certificação do Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, como Ponto de Cultura, de acordo com os critérios e normativas da Política Nacional Cultura Viva (Lei nº 13.018/2014). O reconhecimento valoriza expressões, comunidade, articulação e acesso da rede Cultura Viva para direitos culturais no Brasil.

Com o título, a entidade está habilitada a participar de licitações para obter aporte financeiro e viabilizar a realização de iniciativas, bem como a divulgação do projeto a nível nacional.

Segundo o coordenador Ivanio Carvalho, o ponto de partida para solicitar a certificação foi o cambuci, fruta exótica típica da Mata Atlântica e Serra do Mar com grande importância ecológica e cultural. Hoje é também uma fonte valiosa para a comunidade local tanto para o meio ambiente como para a população economicamente ativa que descobriu as potências naturais para impulsionar o desenvolvimento.

Integrantes da Associação tiveram o conhecimento do projeto do Governo Federal em meados de julho. Após buscar assessorias indicadas pelo Ministério da Cultura perceberam que possuíam requisitos para a certificação. Fizeram a inscrição e no final do ano passado receberam parecer favorável.

“O trabalho da Associação do Caminhos do Cambuci representa muito para a Vila e com esse reconhecimento irá crescer ainda mais. Os visitantes que vão a Paranapiacaba têm à disposição uma variedade de produtos à base de cambuci como a famosa geleia e as bebidas, que são comercializadas na dependência do Antigo Mercado”, afirma o secretário da Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense, Fabio Picarelli.

A Associação Caminhos do Cambuci atua há 10 anos. Há pouco mais de quatro anos foi registrada formalmente como entidade. A presidente atual é Vanessa Sales, tendo como o vice-presidente, Carlos Eduardo de Faria. A diretoria é composta por outros cinco membros: Ivanio Carvalho, Alzira Pelegrini, Diurley Medeiros, Joacir Maginni e Romario Magalhães.