Paranapiacaba ganha reforço para conservação e trilhas sustentáveis

A Prefeitura de Santo André, em colaboração com a Fundação Florestal, formalizou um termo de cooperação técnica que visa implementar ações conjuntas nas unidades de conservação situadas na região de Paranapiacaba e no Parque Andreense. Este acordo, que se estenderá por um período de 60 meses, abrange uma série de iniciativas voltadas para a gestão ambiental, educação, fiscalização, pesquisa e programas destinados à proteção da fauna e flora locais, com especial atenção às espécies ameaçadas de extinção.

Parceria técnica e ambiental

A assinatura do termo ocorreu no Centro de Visitantes de Paranapiacaba e contou com a presença de representantes da administração municipal, autoridades da Fundação Florestal, técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e a equipe de monitores ambientais.

Durante o evento, também foi apresentado o projeto técnico para a recuperação da Trilha da Pedra Lisa, desenvolvido pelo IPT em parceria com o Instituto Florestal. Esta trilha, que se localiza no Núcleo Itutinga-Pilões do Parque Estadual Serra do Mar, inicia-se no Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba e se estende até o Vale do Quilombo, em Santos. A trilha foi fechada em 2004 devido à degradação causada por fatores geológico-geotécnicos e pelo uso inadequado da área, que oferecia riscos tanto para os visitantes quanto para o meio ambiente.

Recuperação das trilhas

O projeto abrange diversas etapas, incluindo a identificação do traçado original da trilha e sua adequação ao percurso atual. Além disso, serão incorporadas as trilhas do Mirante e da Cachoeira Escondida. Para estabilizar as áreas afetadas pela movimentação de massa, serão aplicadas soluções de engenharia não convencionais. A proposta também prevê a recuperação das áreas degradadas e a realização de oficinas e cursos voltados para capacitar os monitores ambientais nas melhores práticas de conservação.

Desde março de 2023, foram realizadas obras no Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba que visam garantir a segurança dos visitantes e preservar o patrimônio histórico, cultural e ambiental da região. As intervenções incluem a regularização do piso das trilhas, limpeza da vegetação nativa e a instalação de estruturas como guarda-corpos, degraus, pontes e escadas. Além disso, foram implementadas estruturas metálicas para facilitar a drenagem e sinalizações adequadas ao longo das trilhas.

Visitação guiada e segura

A visitação às trilhas Mirante, Cachoeira Escondida e Pedra Lisa é permitida apenas com a orientação de monitores ambientais credenciados pela Prefeitura de Santo André e pela Fundação Florestal. As atividades são realizadas de terça-feira a domingo, das 8h30 às 16h.