Ministério da Cultura critica tratamento dado a Milton Nascimento no Grammy 2025

O Ministério da Cultura (MinC) manifesta repúdio ao tratamento dispensado ao cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro, Milton Nascimento, na cerimônia do Grammy 2025. A decisão da Academia de posicioná-lo em um local incompatível com sua trajetória, prestígio internacional e necessidades físicas demonstra falta de sensibilidade e respeito a um dos maiores nomes da música brasileira.

Milton Nascimento, ícone da cultura nacional, coleciona prêmios e reconhecimentos que atravessam gerações e fronteiras. Sua obra influenciou artistas em todo o mundo, elevando a música brasileira a patamares de excelência.

Com sua voz única e composições memoráveis, Milton seguirá sendo celebrado por aqueles que compreendem e respeitam sua imensa contribuição à música.

Trajetória

Milton Nascimento é um dos maiores ícones da música brasileira, reconhecido mundialmente por sua voz singular e por suas composições marcantes. Nascido no Rio de Janeiro em 26 de outubro de 1942, foi criado em Três Pontas, Minas Gerais, onde desenvolveu sua paixão pela música. Ganhou notoriedade nacional em 1967, quando a canção Travessia, composta em parceria com Fernando Brant, conquistou o segundo lugar no Festival Internacional da Canção.

Ao longo de sua carreira, Milton lançou 34 álbuns e recebeu diversas premiações, incluindo cinco Grammys, consolidando-se como uma referência na MPB. Sua obra transita por diferentes estilos e gerações, sendo interpretada por grandes nomes da música brasileira e internacional, como Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mercedes Sosa, Pat Metheny e Duran Duran.

O MinC reitera a afirmação feita, em nota, pela equipe desse artística que tanto contribui para a nossa cultura. “O Brasil é gigante, tal qual é Milton Nascimento”