Grammy ignora Milton Nascimento na cerimônia e gera indignação; entenda

A cantora norte-americana Esperanza Spalding expressou descontentamento em relação à recente cerimônia do Grammy, realizada no último domingo (2) em Los Angeles, ao lamentar a ausência do renomado músico brasileiro Milton Nascimento entre os artistas destacados na premiação.

Spalding, que concorria ao prêmio de Melhor Álbum de Jazz Vocal juntamente com Milton pelo álbum Milton + Esperanza, utilizou suas redes sociais para compartilhar sua indignação. “Infelizmente, Milton não teve a oportunidade de se sentar entre os grandes nomes da música nesta edição. Isso me deixou muito insatisfeita”, declarou a artista em um post no Instagram na madrugada de segunda-feira (3).

Cantora protesta contra a exclusão do artista brasileiro

A dupla, que disputou o prêmio com o disco Portrait da cantora Samara Joy, viu sua colaboração ser eclipsada pela falta de reconhecimento ao veterano artista brasileiro. Spalding esclareceu que seu descontentamento não estava relacionado à derrota, mas sim à forma como a premiação tratou a figura de Milton Nascimento.

“Minha frustração se dá pelo fato de que essa lenda viva não foi considerada digna o suficiente para ocupar um lugar nas mesas principais, onde estão os artistas mais reconhecidos”, comentou Esperanza, enfatizando o desrespeito que sentiu pela situação. Para protestar contra essa exclusão, ela levou uma imagem de Milton para a cerimônia, com a mensagem: “Essa lenda viva deveria estar sentada aqui!”, que foi visivelmente exibida durante a transmissão do evento.

Confira:

A cerimônia ocorreu na Crypto.com Arena e atraiu diversos artistas internacionais. Milton Nascimento, aos 82 anos, fez uma viagem até Los Angeles para prestigiar a premiação. Em entrevista ao The New York Times, ele mencionou que este pode ter sido seu último trabalho em estúdio após anunciar sua aposentadoria dos palcos em 2022.

O álbum Milton + Esperanza, lançado em agosto de 2024 pela Concord Music Group, conta com 16 faixas, incluindo clássicos como “Cais” e “Morro Velho”, além da participação do violonista Guinga na canção “Saci”. O projeto ainda reúne colaborações internacionais de artistas como Lianne La Havas e Diane Reeves, demonstrando a riqueza da música colaborativa entre diferentes culturas.

A presença e o trabalho de Milton Nascimento continuam a ressoar fortemente no cenário musical, e as declarações de Esperanza Spalding ressaltam a necessidade de um reconhecimento mais amplo das contribuições significativas dos músicos ao longo da história.