Clube União Lyra Serrano, em Paranapiacaba, será restaurado

A Prefeitura de Santo André e o Instituto de Cultura Democrática assinaram neste mês termo de cooperação técnica para a primeira etapa do restauro do Clube União Lyra Serrano, localizado na parte Baixa de Paranapiacaba.

A restauração terá início em 2025 após a contratação da empresa pelo Instituto, gerenciadora do projeto. O valor de investimento para esta etapa da obra é de R$ 2,7 milhões, de um total aprovado de R$ 5,2 milhões.

Fundado em 15 de outubro de 1936, o Clube Lyra é fruto da fusão de dois clubes do Alto da Serra, a Sociedade Recreativa Lyra da Serra e o Serrano Athletic Club, por iniciativa do superintendente da São Paulo Railway, o britânico Alec M. Wellington.

O primeiro e único imóvel de dois andares da Vila foi a construção mais imponente da Vila Martin Smith para transformar a vida social do núcleo ferroviário. No andar inferior o salão com bar-lanchonete e mesas de jogos era palco de reuniões da diretoria, festas como Carnaval, sessões de cinema e os famosos bailes das décadas de 30 e 40 que atraíam turistas de outras regiões como Santos, ABC e São Paulo.

Já nas décadas de 50 a 70 o clube era destinado aos bailes de formatura dos alunos da Escola Ferroviária do Senai, que ocupava o prédio onde hoje funciona o Centro de Visitantes. Após esse período serviu como sede de eventos políticos e prestação de contas entre o poder público e os moradores.

De 1982 a 1985 aconteceu o primeiro restauro e os eventos musicais voltaram a ser promovidos, mas sem a mesma frequência. A partir de 2002 até 2019, com a aquisição da Vila pela Prefeitura, o espaço passou a ser palco do Festival de Inverno e apresentações organizadas pelo Sesc.



Crédito:Helber Aggio/PSA

