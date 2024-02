Carnaval contribui para incentivar o consumo local em bares

O presidente do Sehal – única instituição que representa o setor de gastronomia e hotelaria na Região -, Beto Moreira, ressalta a importância do incentivo ao consumo local durante o período de Carnaval, no próximo fim de semana, de 10 a 13 de fevereiro. “É importante que os empresários que atuam nesse setor estejam preparados para atender à demanda de clientes tanto em lanches quanto petiscos e, especialmente, bebidas, já que as pessoas tendem a se hidratar com o intenso calor dessa época”, comentou.

De acordo com o dirigente, os estabelecimentos da Região têm diversidade de opções na área gastronômica, e que representam setor importante no desenvolvimento da economia local.

“Os consumidores que valorizam as nossas casas, ajudam a fortalecer a Região e a aquecer a economia. Muitas vezes são pequenos negócios, sustento de famílias, que estão em áreas mais distantes do Centro. Os de localização privilegiada também são responsáveis por criar vagas de emprego. Não há dúvida que somos um setor que gera emprego e renda”, afirmou.

Beto Moreira reafirma que a política de atuação do Sehal inclui o incentivo ao consumo local nos estabelecimentos da Região, que possui uma gastronomia vasta e com qualidade e preço competitivos.

“Na época do Carnaval, há uma tendência natural de as pessoas circularem pelas ruas, o que se torna uma oportunidade para os bares, restaurantes, hamburguerias, entre outros, atrair o consumidor e potencializar as suas vendas. É um pacote perfeito para a época, que une alta temporada e clima tropical”, disse.